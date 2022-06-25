Президент Литвы не пойдет на уступки Кремлю по поводу транзита в Калининград

Литовское правительство должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций в отношении калининградского транзита, считает президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает литовский портал Delfi.

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"Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы добьемся того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными", — написал в Facebook Науседа, вернувшийся с заседания Европейского совета в Брюсселе.

Литовский президент заявил, что обсудил вопрос транзита с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что Литва не пойдет на уступки России.

"Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", — отмечает Науседа.

После вступления в силу на прошлой неделе санкций Евросоюза Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и угрожает, что за этим последует реакция. Литовские официальные лица заявляют, что Россия необоснованно обвиняет страну в транзитных ограничениях - на самом деле Вильнюс просто выполняет санкции ЕС.

Между тем глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с ограничением транзита грузов в Калининградскую область ставит под сомнение российско-литовское соглашение о госгранице, передает "Интерфакс".

"Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с РФ. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между ЕС и Россией, и Литвой в том числе... то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"По сути дела, Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - добавил он.

В 2002-2004 Рогозин занимал должность специального представителя президента Российской Федерации по проблемам Калининградской области, связанным с расширением ЕС.