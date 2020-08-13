Президент Литвы отправил в Беларусь свой план урегулирования конфликта

Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса, сейчас ждут реакции Минска, рассказала советник главы страны Аста Скайсгирите-Ляушкене.

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На вопрос журналистов, как план был передан Минску, она ответила: "По дипломатическим каналам". В соответствии с планом Науседы, президент Беларуси Александр Лукашенко должен пойти на создание "национального совета" из представителей власти и общества. Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.

По словам Скайсгирите, план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии. "План с нашими единомышленниками — Латвией, Польшей и Эстонией — обсудили достаточно подробно. Президенты этих стран поддерживают его", — сказала дипломат.