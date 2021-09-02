Президент Литвы пообещал не допустить преподавания в школах истории ЛГБТ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что против требований организаторов шествия сексуальных меньшинств разрешить гомосексуалам усыновление, а также учить в школах историю ЛГБТ-сообщества.

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"Я против таких требований и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь. Как президент я сделаю все от меня зависящее, чтобы такие требования сейчас не проводились в жизнь", — сказал глава государства в четверг журналистам.

Он отметил, что для таких изменений понадобилось бы вносить изменения в Конституцию.

Представители LGBTQ+-сообщества в четверг вручили председателю сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен список своих требований из 14-и пунктов, в нем — требование обеспечить право на брак, партнерство и усыновление, несмотря на пол, обеспечить социальные гарантии и услуги всем, без дискриминации по семейному статусу, узаконить "достойную смену пола", внести изменения в Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия массовой информации, "на основании которого информация о LGBTQ+-сообществе подвергается цензуре".

LGBTQ+-сообщество требует упростить выдачу личных документов после смены пола, чтобы для этого не нужно было обращаться в суд, обучать в школах и университетах истории LGBTQ+-сообщества и пр.

В список также включено требование запретить конверсионную терапию — практику, целью которой является изменение сексуальной ориентации.

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Интерфакс

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Интерфакс

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