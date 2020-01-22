Президент Литвы решил не ехать в Яд Вашем чтить память жертв Холокоста

Литву на траурной церемонии в мемориальном комплексе Яд Вашем будет представлять председатель парламента. Ранее от участия в церемонии отказался президент Польши Анджей Дуда.

Вслед за президентом Польши Анджеем Дудой от участия в траурной церемонии в Иерусалиме в память о жертвах Холокоста отказался и президент Литвы Гитанас Науседа. Вопреки планам, Науседа не поедет в Израиль, на церемонии в мемориальном комплексе Яд Вашем по случаю 75-летия со дня освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим Литву будет представлять председатель парламента Викторас Пранцкетис, сообщил во вторник, 21 января, в Вильнюсе представитель главы литовского государства. О причинах отказа не сообщается.

Церемония в Яд Вашеме запланирована на 27 января. Две недели назад от участия в ней отказался президент Польши Анджей Дуда. Он был возмущен тем, что организаторы не предоставили ему возможность выступить с речью, как президенту России Владимиру Путину. Дуда заявил, что лишение его возможности почтить память польских жертв Холокоста равносильно искажению исторической правды.

Ранее Путин обвинил Польшу в том, что она до начала Второй мировой войны сотрудничала с Гитлером и потому несет долю ответственности за войну. Это вызвало бурю возмущения в Польше. Литва также выразила протест против попыток исказить историю.