Президент Молдавии сообщила о рисках вооруженного конфликта в регионе

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что в регионе существуют высокие риски возникновения вооруженного конфликта.

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"Но мы надеемся, что переговоры продолжатся, и эти риски будет предотвращены. Мы обязаны учитывать и анализировать все риски, это вынуждает нас учитывать все сценарии и предотвращать определенные ситуации", — сказала она.

Сограждан она призвала к бдительности, но без паники.

"Я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось, — подчеркнула президент. — Молдавия уязвима по нескольким параметрам и очевидно, что последствия вооруженного конфликта будут тяжелыми для страны".

"Мы пытаемся подготовить определенные шаги, определенные планы действий, чтобы у нас были скоординированные действия в стране и на внешнем плане. Есть возможность иностранной помощи. У нас есть поддержка наших международных партнеров на протяжении многих лет, но, к сожалению, эта поддержка не материализовалась в конкретных вещах в мирном урегулировании приднестровского конфликта", — добавила Санду.