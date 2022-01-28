Президент Молдавии сообщила о рисках вооруженного конфликта в регионе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что в регионе существуют высокие риски возникновения вооруженного конфликта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Но мы надеемся, что переговоры продолжатся, и эти риски будет предотвращены. Мы обязаны учитывать и анализировать все риски, это вынуждает нас учитывать все сценарии и предотвращать определенные ситуации", — сказала она.

Сограждан она призвала к бдительности, но без паники.

"Я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось, — подчеркнула президент. — Молдавия уязвима по нескольким параметрам и очевидно, что последствия вооруженного конфликта будут тяжелыми для страны".

"Мы пытаемся подготовить определенные шаги, определенные планы действий, чтобы у нас были скоординированные действия в стране и на внешнем плане. Есть возможность иностранной помощи. У нас есть поддержка наших международных партнеров на протяжении многих лет, но, к сожалению, эта поддержка не материализовалась в конкретных вещах в мирном урегулировании приднестровского конфликта", — добавила Санду.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Делать локально, достигать глобально
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию