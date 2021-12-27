Президент Польши наложил вето на новый закон о телерадиовещании

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на новый закон о телерадиовещании. Глава государства заявил в понедельник, 27 декабря, что не намерен подписывать документ в его нынешней форме, и призвал нижнюю палату парламента — Сейм — найти более подходящее решение для ограничения доли иностранных предприятий на польском медиарынке, пишет Deutsche Welle.

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Сейм 17 декабря принял законопроект, внесенный правящей национал-консервативной партией "Закон и справедливость" (ЗиС). Документ предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдавать иностранным компаниям лишь в том случае, если у них имеется штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны.

Критика ЕС и США

Законопроект вызвал критику со стороны Европейской комиссии и властей США. Многие эксперты указывали, что главной жертвой изменений могла стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. В середине декабря десятки тысяч человек в ряде польских городов вышли на акции протеста против спорного проекта.

ЗиС уже контролирует Польское общественное телевидение (Telewizja Polska) и большую часть региональной прессы. С момента прихода консерваторов к власти в 2015 году Польша опустилась на 46 позиций в ежегодном рейтинге "Индекс свободы прессы".