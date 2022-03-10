Президентом Венгрии впервые стала женщина

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этой должности.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
За Новак проголосовали 137 из 199 депутатов.
Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.
Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также