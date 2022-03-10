Президентом Венгрии впервые стала женщина
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этой должности.

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За Новак проголосовали 137 из 199 депутатов.

Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.

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