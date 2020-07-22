Президентские выборы в Беларуси: ЦИК сократит число наблюдателей на избирательных участках

Центризбирком Беларуси внес изменения в порядок направления национальных наблюдателей на избирательные участки во время президентских выборов 2020 года. В основной день голосования число таких наблюдателей на участках будет сокращено до пяти, а во время досрочного голосования — до трех человек, заявила в среду, 22 июля, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

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"Уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти. Если комиссия небольшая, не более семи человек, то количество наблюдателей не может превышать более 50% от состава комиссии. Если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех", — цитирует Ермошину агентство "Интерфакс".

По состоянию на 20 июля ЦИК Беларуси аккредитовал 42 856 национальных наблюдателей за президентскими выборами. При этом, по данным "Интерфакса", большинство из них (31 186 человек) представляют провластные объединения, такие как организации, входящие в Федерацию профсоюзов Беларуси (ФПБ), Белорусский республиканский союз молодежи, республиканское общественное объединение "Белая Русь" и Белорусское общественное объединение ветеранов.

Для сравнения: правозащитную организацию Белорусский хельсинкский комитет на выборах представляют 52 наблюдателя.

Международные наблюдатели на выборах президента Беларуси

Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, решение сократить число наблюдателей на участках было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.

По сведениям агентства, изменения в порядке направления наблюдателей на президентских выборах в Беларуси не коснутся международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов местных Советов, а также зарегистрированных СМИ. Журналисты на участках для голосования присутствовать смогут.

По данным на 21 июля, ЦИК Беларуси аккредитовал 29 международных наблюдателей от Исполнительного комитета СНГ.

Председатель ЦИК Беларуси заявляет об угрозах в свой адрес

По словам Лидии Ермошиной, в нынешнем году "избирательная кампания складывается так скандально, что члены УИК (участковых избирательных комиссий. — Ред.) не чувствуют себя защищенными и морально, и физически". В связи с этим Ермошина порекомендовала членам УИК "прервать всякое общение и выход в соцсети".

Ранее во время одного из заседаний ЦИК Ермошина заявила, что цель пикетов (на которых проходил сбор подписей для регистрации инициативных групп претендентов на пост главы государства. — Ред.) — совсем не сбор подписей, а критика действующего главы государства, и что даже в ее адрес звучали угрозы. На это высказывание Ермошиной обратил внимание белоруский правозащитник Валентин Стефанович в интервью DW.

В качестве примера подобных угроз она цитировала тогда слово "прихлопни", которое якобы используют в своих лозунгах сторонники популярного блогера Сергея Тихановского, указал Стефанович. Тихановский намеревался выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, однако, находясь под арестом, не смог вовремя сдать подписи для регистрации себя кандидатом. Сейчас вместо него на выборах президента Беларуси баллотируется его жена — Светлана Тихановская.

Как рассказал DW Валентин Стефанович, Тихановский использовал на своих пикетах лозунг "No pasarán — стоп таракан" и, соответственно, призывал всех приходить с тапками, чтобы прихлопнуть таракана.

"Стоп, таракан" — это все мотивы известного произведения Чуковского про таракана, которого все боялись, а потом воробей его съел. Я лично абсолютно не считаю, что это лозунги, призывающие к насилию. Однако Лидия Михайловна трактует их как угрозу убийства в свой адрес", — сказал правозащитник в беседе с DW.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.