В воскресенье французы проголосуют в первом туре президентских выборов, которые определят, кто будет управлять второй по величине экономикой Европейского Союза и его единственным членом с постоянным местом в Совете Безопасности ООН — что особенно важно, поскольку на границе ЕС идет война.

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Действующий президент Эммануэль Макрон — фаворит опросов общественного мнения. Однако его преимущество в опросах намного меньше, чем на прошлых выборах в 2017 году. На пятки Макрону наступает Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение": опросы показывают, что действующий президент имеет преимущество всего в шесть процентных пунктов в весьма вероятном втором туре 24 апреля.

В понедельник Марин Ле Пен получила 48,5% голосов избирателей в опросе общественного мнения о вероятном втором туре против Эммануэля Макрона — это самый высокий результат за время ее политической деятельности.

Некоторые социологи полагают, что вероятность победы Макрона, считавшейся в последние месяцы едва ли не предрешенной, теперь лежит в пределах статистической погрешности.

Те же опросы показывают, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию.

Хотя избиратели и недовольны экономической политикой Макрона, безработица в стране находится на самом низком уровне за последние годы, и опрошенные не думают, что кто-то из его оппонентов добился бы большего.

Отдельный вопрос — пенсионная реформа.

Ле Пен хочет сохранить 62-летний пенсионный порог и снизить его до 60 лет для тех, кто начал работать до 20 лет.

Макрон считает, что повышение пенсионного возраста, за исключением занятых на тяжелых или опасных работах, необходимо для того, чтобы сделать пенсионную систему жизнеспособной и увеличить низкие пенсии.

Даже если он добьется успеха, победа с небольшим перевесом может плохо сказаться и на возможности проводить дальнейшие реформы, в том числе и потому, что его центристская партия "Вперед, республика", потерпевшая поражение на всех недавних местных выборах, может растерять голоса на парламентских выборах в июне.

Главные кандидаты на победу

Бывший министр экономики, никому не известный Макрон стал самым молодым президентом Франции в 2017 году, менее чем через год после того, как он основал центристское политическое движение под названием "Вперед, республика" и бросил вызов традиционным партиям.

Пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен, но, хотя он и продолжает доминировать во французской политике, на этих выборах 44-летнему президенту предстоит упорная борьба против ультраправого оппонента.

Будучи президентом, Макрон провел ряд реформ, в частности, упростил для компаний процесс увольнения работников, снизил налоги и ввел жесткие законы о безопасности для борьбы с терроризмом. Но ему пришлось отказаться от предложенного налога на топливо в 2018 году после нескольких недель беспорядков "желтых жилетов".

Обещание снизить уровень безработицы с более чем 10% до 7% к 2022 году осталось невыполненным — удружила пандемия, хотя в настоящее время безработица снизилась до 7,4%.

Теперь он предлагает полную занятость в течение пяти лет, снижение налогов на 15 млрд евро (12,5 млрд фунтов стерлингов) в год для домашних хозяйств и предприятий и оплату своей программы путем постепенного повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

53-летняя Марин Ле Пен заняла второе место на выборах 2017 года, и на сегодня она снова главный конкурент Макрона.

Ее фамилия и семья десятилетиями была синонимом крайне правых во Франции. Сегодня, однако, крайне правый электорат перебрался в лагерь другого кандидата, Эрика Земмура. Это позволило Марин Ле Пен избавиться от репутации политического маргинала. После поражения на президентских выборах в 2017 году она переименовала свою партию "Национальный фронт" в "Национальное объединение".

До того, как вплотную заняться удовлетворением президентских амбиций, Марин Ле Пен стала депутатом Европарламента. Ее партия последовательно занимает антииммиграционную и антиевропейскую позицию, которая нашла отклик у недовольных избирателей.

В свое время Марин Ле Пен неоднократно призывала к отмене европейских санкций в отношении России. На этой неделе связи с президентом Путиным ей припомнил Макрон: не называя Ле Пен по имени, он раскритиковал "других кандидатов" за их "снисходительность в отношении Владимира Путина" и "финансовые отношения с Россией".

Действующий президент имел в виду прием Ле Пен российским лидером в Москве в 2017 году и тот факт, что ее партия продолжает выплачивать в 2014 году кредит в 9 млн евро, взятый в "Первом чешско-российском банке" — на практике полностью российском.



На этих выборах Ле Пен обещает остановить злоупотребление правом на убежище, проведя референдум об ограничении иммиграции, и запретить ношение хиджаба в общественных местах. Ле Пен собирается отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить компании от налоговых отчислений, если они повысят минимальную заработную плату на 10% для своих сотрудников.

Она также хочет превратить Европейский Союз в союз наций, не связанный общими законами ЕС.

Другие кандидаты

Самый популярный кандидат в левой части спектра — агитатор-ветеран Жан-Люк Меланшон, стойкий критик экономической политики Эммануэля Макрона и видный сторонник "желтых жилетов".

Валери Пекресс, первая женщина — глава регионального совета Иль-де-Франс, куда входит и Париж, стала кандидатом от партии "Республиканцы". Она описывает себя как "на треть Маргарет Тэтчер и на две трети Ангелу Меркель".

63-летний ультраправый журналист, писатель и телекомментатор, противник иммиграции и ислама Эрик Земмур построил карьеру, выступая против того, что он называет "политкорректным консенсусом", и теперь предлагает "отвоевать" Францию. Он баллотируется от партии "Реконкиста". Одно время он казался серьезным конкурентом Ле Пен, но растерял голоса из-за излишне жесткой риторики.

Бывший активист Гринпис и член Европарламента с 2009 года Янник Жадо выдвигается от партии зеленых. Он обвинил Макрона в отрицании изменения климата и хочет, чтобы Франция отказалась от ядерной энергетики в течение 20 лет — Макрон только что поддержал планы строительства еще шести ядерных реакторов. 54-летний Жадо не только настаивает на значительных изменениях в подоходном налоге с дополнительными уровнями для лиц с более высокими доходами, но и хочет установить минимальную заработную плату в размере 1500 евро.

Фабьен Руссель — первый кандидат от коммунистов за 15 лет. Он призывает к национализации крупных банков Франции и повышению заработной платы государственным служащим, и хочет увеличить минимальную заработную плату до 1500 евро в месяц.

Анн Идальго — мэр Парижа, кандидат от социалистов, управлявших страной всего пять лет назад при президенте Франсуа Олланде, а ныне находящихся в глубоком упадке — на выборах 2017 года они набрали лишь 5% голосов.

Натали Арто, школьная учительница из пригорода Парижа, в третий раз претендует на пост президента от крайне левой партии "Рабочая борьба", но в опросах не набирает и 1% голосов.

Филипп Путу, бывший рабочий автозавода, поддерживает "Новую антикапиталистическую партию" и выступает за перераспределение богатства.