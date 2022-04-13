Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши встретятся в Киеве с Зеленским

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в среду прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится в Украине. Лидеры едут на встречу с Зеленским.
Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.
Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.
Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022
"Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", — сказал Кумох, который сопровождает польского президента.
Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность, добавил он. "Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", — сказал Кумох.
Визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев станет первым визитом глав государств в украинскую столицу с начала российской агрессии. Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским в Киеве накануне войны.