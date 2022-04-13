Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши встретятся в Киеве с Зеленским

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в среду прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится в Украине. Лидеры едут на встречу с Зеленским.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.

Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.

Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022



"Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", — сказал Кумох, который сопровождает польского президента.

Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность, добавил он. "Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", — сказал Кумох.

Визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев станет первым визитом глав государств в украинскую столицу с начала российской агрессии. Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским в Киеве накануне войны.