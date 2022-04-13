Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши встретятся в Киеве с Зеленским
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в среду прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

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Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится в Украине. Лидеры едут на встречу с Зеленским.

"Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", — сказал Кумох, который сопровождает польского президента.

Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность, добавил он. "Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", — сказал Кумох.

Визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев станет первым визитом глав государств в украинскую столицу с начала российской агрессии. Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским в Киеве накануне войны.

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