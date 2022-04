Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши встретятся в Киеве с Зеленским

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в среду прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится в Украине. Лидеры едут на встречу с Зеленским.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.