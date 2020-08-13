Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали власти Белоруссии прекратить применение силы

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа.

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Президенты четырех стран в четверг вместе призвали президента Белоруссии к дэскалации сложившейся конфликтной ситуации и прекращению применения силы против своего народа. Также президенты призвали незамедлительно освободить всех задержанных протестующих и немедленно начать диалог с народом Белоруссию.

"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, как близкие соседи Белоруссии, члены НАТО и ЕС, желаем, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим, независимым и богатым государством", - говорится в заявлении.

"Мы настойчиво призываем к прекращению насилия и уважению к основным правам, правам человека и гражданским правам, в том числе свободе слова, прессы, собраний и безопасности журналистов", - говорится в заявлении.

Президенты призвали власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных протестующих, прекратить дальнейшие преследования и незамедлительно инициировать диалог с народом.

"Опираясь на опыт наших обществ и личный опыт, мы призываем представителей правительства и гражданского общества собраться за столом переговоров. Это было бы хорошим шагом к началу подлинного государственного диалога. Мы твердо верим, что диалог всегда является лучшим путем к социальному развитию, обсуждению реформ и будущего своей страны", - говорится в заявлении.

"Если официальные власти Белоруссии выполнят эти требования, следует оставить двери для сотрудничества с международной общественностью открытыми. Изоляция ни для одного народа не является путем к благополучию и развитию. Мы готовы предложить свои методы посредничества для достижения мирного решения в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета государства", - говорится в заявлении.