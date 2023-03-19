При обороне Бахмута ранен снайпер-доброволец из Латвии

На востоке Украины в боях за Бахмут в результате взрыва снаряда легкое ранение получил снайпер-добровольец из Латвии по кличке "Рыжий лис" ("Red Fox"), сообщает в соцсетях ассоциация "SOS palīdzība Ukrainai" ("SOS помощь Украине"), которая занимается сбором и доставкой помощи для украинской армии.

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Ссылаясь на собственные заявления снайпера, ассоциация информирует, что он ехал с другом из Чехии в районе города Бахмута, за который сейчас идут ожесточенные бои, когда в них не попал 120-миллиметровый снаряд. Мужина из Чехии погиб на месте взрыва.

"Я только что приехал с фронта. Я потерял очень хорошего друга из Чехии. Ехали вдвоем по фронту и попали под 120-миллимитровый снаряд", — говорится в сообщении "Red Fox".

Снайпер из Латвии получил легкие ранения - "четыре пробоины в левой руке и две - в ребрах". Он был доставлен в больницу. По словам "Рыжего лиса", через пару дней он намерен вернуться на фронт.

С начала войны на Украине упомянутый боец ​​из Латвии несколько раз давал интервью как украинским, так и латвийским СМИ. На этой неделе доброволен в разговоре с "Латвийским радио" заявил, что уничтожил 21 солдата противника. В Украине он является одним из самых титулованных латвийских солдат.

Ранее в Латвии "Рыжий лис" был в Яунсардзе, а также служил в военных структурах. После начала войны в Украине он уехал воевать добровольцем. На фронте он находится с 25 февраля прошлого года, информирует "Латвийское радио".

Как сообщалось, после вторжения России в Украину к украинской армии присоединились несколько латвийских бойцов-добровольцев, а также боевой медик Сармите Цируле. В прошлом году Цируле в результате взрыва получила контузию и сотрясение мозга. В середине января Латвийское телевидение сообщило, что женщину выписали из больницы и она вернулась в воинскую часть.