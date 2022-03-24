При обстреле Киева погибла журналиcтка Оксана Баулина

В Киеве в результате российского обстрела погибла Оксана Баулина, журналистка российского издания The Insider, сообщает издание.

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"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", - пишет The Insider.

Оксана Баулина ранее работала с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (организация признана "экстремистской", а также "иноагентом"), где создала канал "Навальный LIVE", в "Открытой России", сотрудничала с Радио Свобода и "Медиазоной".



В 2017 году Радио Свобода выпустило документальный фильм про Оксану Баулину - на тот момент она работала главным редактором канала "Навальный Live".

После того, как ФБК признали экстремистской организацией, журналистка покинула Россию.

Оксане Баулиной было 42 года.

В общей сложности в ходе российского вторжения в Украину погибли уже по меньшей мере пятеро журналистов.