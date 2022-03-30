При стрельбе в Израиле погибли минимум 5 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минимум 5 человек погибли в результате стрельбы в израильском городе Бней Брак. Такие данные представители экстренных служб привели во вторник, 29 марта. По сведениям полицейских, вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по прохожим. Нападавший был застрелен полицией.

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Стрелком являлся палестинец с Западного берега реки Иордан, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванных представителей сил безопасности. На момент публикации ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Премьер Беннет: Бороться с террором железным кулаком

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования родственникам погибших. Кроме того, глава правительства особо выделил решительность властей. "Израиль столкнулся с волной кровавого арабского терроризма", однако силы безопасности работают, заверил он. "Мы будем бороться с террором упорством и железным кулаком", — заявил Беннет.

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило нападение. Официальный Берлин шокирован "жестокостью и хладнокровностью" атаки, приводит агентство Reuters слова представителя ведомства. "Террор ничем нельзя оправдать", — добавил он.

Третье нападение за 8 дней

Это третья трагедия в стране в течение 8 дней. В Беэр-Шеве 22 марта мужчина совершил автомобильный наезд на велосипедиста, а также напал с ножом на мирных граждан. Четверо человек погибли, несколько получили ранения. Нападавший был застрелен вооруженным израильтянином.

А 27 марта в городе Хадера двое мужчин открыли огонь, в результате чего погибли двое полицейских. Стрелки были застрелены находившимися поблизости пограничниками. В обоих случаях террористическая группировка "Исламское государство" заявляла, что нападавшие являлись ее сторонниками.

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