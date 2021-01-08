При въезде в Англию будет нужен отрицательный тест на коронавирус
Foto: AP/Scanpix/LETA

Со следующей недели при въезде в Англию будет нужен отрицательный тест на Covid-19, сообщило в пятницу министерство транспорта Великобритании.

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Тест необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до въезда в Англию.

Те, кто не предоставит отрицательного результата теста на коронавирус по прибытии в Англию, должны будут немедленно заплатить штраф в размере 500 фунтов стерлингов (554 евро).

Доказательство отрицательного результата теста не требуется для детей младше 11 лет, водителей грузовиков и прибывающих из Ирландии.

Подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус не освобождает от необходимости оставаться в самоизоляции в течение десяти дней после прибытия.

Это заявление Министерства транспорта относится только к Англии, но ожидается, что остальная часть Соединенного Королевства - Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия - введут такое требование в ближайшем будущем.

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