Приехавшим в Эстонию до войны студентам, врачам и ученым из РФ и Беларуси разрешат получить новый ВНЖ

Правительство Эстонии объявило о внесении изменений в свою санкционную политику, которые позволят студентам, врачам и ученым из России и Беларуси претендовать на новый ВНЖ, если они прибыли в страну до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как отмечает ERR, одобренное сегодня властями исключение не гарантирует заявителям получение документов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В эстонском правительстве отметили, что "каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство". Подчеркивается, что смягчение ограничений "не наносит ущерба основной цели санкций — ограничить прибытие в Эстонию новых граждан России и Беларуси".

Одним из критериев при принятии решения станет уровень владения эстонским языком. Для претендующих на получение учебного или рабочего ВНЖ необходимо сдать экзамен на уровень B2 (для сравнения, для получения гражданства Эстонии достаточно знать язык на более низком уровне B1). На сотрудников научных учреждений это требование не распространяется.

В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учатся 298 граждан России и Беларуси, в том числе 78 студентов — на эстоноязычных программах. В 2022-2023 годах в стране также были зарегистрированы 19 врачей и стоматологов, прибывших из России и Беларуси и сдавших все необходимые экзамены. Также троим ученым из этих стран выдали долгосрочную визу в Эстонии после начала полномасштабного вторжения в Украину, но они не успели получить ВНЖ до ужесточения ограничений.

Летом 2022 года эстонские власти запретили гражданам России и Беларуси претендовать на получение новых ВНЖ для учебы или трудоустройства по окончании высшего учебного заведения в Эстонии. Студенты обращали внимание, что тем самым правительство вынуждает их уехать из страны сразу после получения диплома (а в некоторых случаях — еще до завершения обучения), при этом на родине им может грозить опасность из-за участия в акциях против вторжения в Украину.