Приговор Осману Кавале в Турции: сигнал оппозиции или вызов Европе?

В понедельник суд в Стамбуле вынес пожизненный приговор без права на помилование филантропу Осману Кавале, которого президент Турции считает марионеткой Джорджа Сороса и спонсором террористов.

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Вместе с 64-летним бизнесменом были осуждены семеро активистов, получившие 18 лет тюрьмы. Как и Кавала, они участвовали в протестах против политики Эрдогана в 2013 году.

Приговор активистам уже осудили США, Германия и Евросоюз; он противоречит решению ЕСПЧ. Турецкие и международные правозащитники называют Кавалу политзаключенным.

Решение турецкого суда, за которым многие наблюдатели предполагают руку власти, напомнило о разногласиях Турции с Евросоюзом и США, ушедших на второй план после российского вторжения в Украину.

"Убийство посредством суда"

Приговор Кавале и еще семи активистам вынесла коллегия из трех судей; двое проголосовали за осуждение, однако один судья высказался за оправдание всех обвиняемых.

"Это убийство посредством судебной системы", — сказал Кавала в своем последнем слове до вынесения приговора, которое он зачитывал по видеосвязи из тюрьмы.

В своей речи Кавала описал, как за четыре с половиной года, прошедших с его ареста, он убедился, что судебный процесс контролируется властью, которая использует его и американского миллиардера Джорджа Сороса, чтобы представить спонтанные протесты как заговор.

Речь идет о многомиллионных акциях против политики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Они прошли в 2013 году и начались с муниципального вопроса: власти Стамбула объявили план вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в центре города, чтобы на их месте восстановить казармы османской эпохи и построить торговый центр.

За стройку должна была отвечать компания, связанная с правящей партией, которую возглавляет Эрдоган. Все это вызвало недовольство горожан.

Демонстрации в защиту парка быстро вышли за рамки локального спора: люди выступали против авторитарного курса правительства и полицейского насилия; из Стамбула протесты перекинулись на Анкару и еще десятки турецких городов.

Всего в протестах, по данным властей, приняло участие больше 2,5 млн человек. В столкновениях с полицией 11 человек погибли, больше 8 тыс. были ранены.

"Это был самый масштабный общественный вызов власти Эрдогана", — сказала в разговоре с Би-би-си Амберин Заман, корреспондент издания Al-Monitor, освещающего ближневосточную политику.

Именно в связи с этими протестами Кавала был арестован в 2017 году: его обвинили в том, что он использовал митинги в парке Гези как предлог для свержения правительства и финансировал их с помощью денег, которые получал от Сороса.

К тому моменту он был известен как критик власти и филантроп. Его фонд "Культура Анатолии" занимался памятниками культуры и диалогом между представителями разных культур и религий.

И Кавала, и активисты, которых судили вместе с ним, не скрывали участия в протестах в парке Гези. Однако они отрицают обвинения в финансировании митингов и в планах совершить переворот.

"Ни один человек, знающий хоть что-то о Турции и присутствовавший в тот момент в Турции, не станет обвинять Кавалу в организации протестов. Они были абсолютно спонтанными", — говорит Заман.

Отрицает Кавала и обвинения в участии в предполагаемом заговоре в июле 2016-го, когда Эрдоган обвинил военных в попытке свергнуть правительство.

Дело Османа Кавалы — самое известное в серии судебных процессов, начавшихся после попытки военного переворота 2016 года.

По официальным данным, чуть меньше полумиллиона человек стали обвиняемыми по разным уголовным делам. Некоторых из них турецкие спецслужбы похитили из других стран, о чем с гордостью заявлял Эрдоган и провластные издания.

Турецкий президент связывает протесты в парке Гези с попыткой переворота — за обеими, по его мнению, стоит Джордж Сорос. А так как фонд Кавалы сотрудничал с фондом Сороса, то, в представлении Эрдогана, он был частью этих планов.

"Человек, который спонсировал террористов во время инцидентов в Гези, уже в тюрьме, — сказал Эрдоган про арест Кавалы. — А кто стоит за ним? Известный венгерский еврей Сорос. Это человек, который отправляет людей, чтобы разделять и разрушать народы".

Эрдоган также обвинял в протестах в Гези "лобби процентной ставки" — отсылка к антисемитской теории заговора, которую исповедовал его наставник. Впрочем, ближайший соратник Эрдогана — вице-премьер и замглавы его партии — выразился тогда еще прямее, обвинив в протестах "еврейское лобби".

В 2019 году Европейский суд по правам человека потребовал к немедленному освобождению Кавалы и признал незаконным его длительное внесудебное заключение. Совет Европы неоднократно требовал от Анкары исполнить решение, однако Конституционный суд Турции не нашел нарушений в процессе.

В феврале этого года Совет Европы официально начал разбирательство против Турции за отказ освободить Кавалу. Как член организации с 1950 года она обязана исполнять решения ЕСПЧ. Турецкие власти в ответ обвинили Совет Европы в предвзятости и политических мотивах.

После трех с половиной лет в тюрьме без вынесения приговора, в 2020-м Кавала был оправдан. Но Эрдоган раскритиковал оправдательный приговор, и Кавалу тут же снова арестовали.

В его дело добавилось обвинение в шпионаже — и оно закончилось приговором в понедельник. Если его апелляция будет отклонена, он может провести остаток жизни в тюрьме.

Сигнал сторонникам, оппонентам и миру

Госдепартамент США призвал Турцию освободить Кавалу, назвав приговор несправедливым и несовместимым с уважением к правам человека, базовым свободам и верховенству закона.

"Мы призываем правительство прекратить политически мотивированные уголовные дела и уважать права и свободы всех турецких граждан", — говорится в сообщении госдепартамента.

Приговор активисту осудили также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Представитель правозащитной группы Human Rights Watch назвала процесс "судебным фарсом, от начала до конца". Пародией на правосудие назвали решение в Amnesty International.

В турецком правительстве, однако, дали понять, что не будут прислушиваться к этим голосам. Министр юстиции Бекир Боздаг призвал США и Германию заниматься своими делами и не лезть в дела Турции.

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу сравнил публичные призывы освободить Кавалу с убийством детей во время российского вторжения в Украину — по его словам, за обоими событиями стоит Джордж Сорос.

Процесс над Кавалой — политический, и через него Эрдоган отправляет три сигнала, сказал в интервью Би-би-си турецкий аналитик Йорюк Ишик. Своим сторонникам и противникам он дает сигнал, что, вопреки слухам, он остается у руля и что несогласных ждет жесткое наказание.

"В бесконечных политических и культурных войнах, которые идут в Турции последние сто лет, он по-прежнему у руля, у него власть", — трактует это сообщение эксперт.

Ишик считает, что турецкий лидер также отправляет сигнал европейским лидерам и институциям, требовавшим освободить Кавалу: я здесь власть, вы не можете мне угрожать, и я делаю, что хочу.

Но он признает, что хотя приговор Кавале и другим активистам кажется крайне важным для либеральной части общества, для большинства турок он проходит незамеченным — они беспокоятся об экономике, которая находится в состоянии серьезного кризиса: "Люди просто пытаются выжить и беспокоятся о том, что будет завтра".

Амберин Заман, корреспондент Al-Monitor, соглашается с ним: "Три миллиона человек участвовали в протестах, начавшихся с парка Гези. А сколько пришло на вынесение приговору Кавале? Сто, максимум двести человек".

"Кажется, в стране царит апатия. Экономика — вот главная проблема турецкого народа. И это то, где правительство могут ожидать реальные проблемы, потому что экономика находится в очень плохом состоянии", — сказала Заман.