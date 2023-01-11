Пригожин: ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара. ВСУ и минобороны РФ это отрицают

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что его подразделения взяли под полный контроль город Соледар Донецкой области.

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"Подразделения ЧВК Вагнер взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК Вагнер", — сообщила пресс-служба Пригожина вечером 10 января.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 10 января пишет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар, так как в городе, как писал сам Пригожин, все еще продолжаются бои. Поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, преждевременно говорить, кто именно контролирует те или иные кварталы, считают эксперты.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал утверждения Пригожина неправдой, рекомендовав журналистам дождаться подробностей в сводке Генштаба. В утренней сводке ведомства Соледар упоминался только в числе населенных пунктов, в районе которых продолжаются обстрелы со стороны российской армии.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили следующее: "Похоже на то, что местонахождение Пригожина не соответствует действительности, и он не в соледарских шахтах. Элемент ИПСО (информационно-психологической операции) от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков".

Ведомство опубликовало в соцсетях три фотографии. На первой изображены соляные шахты Соледара, на второй — пещеры в районе поселка Владимировка, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Третий снимок — это фотография, опубликованная пресс-службой Пригожина в ночь на 11 января вместе с сообщением о взятии Соледара. РИА Новости утверждало, что на снимке соляные шахты Соледара. В ВСУ считают, что это пещеры в районе Владимировки.

Российские войска блокировали город Соледар в Донецкой области с севера и юга подразделениями ВДВ, утверждает Минобороны РФ. В настоящее время Воздушно-космические силы РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ, а штурмовые отряды ведут бои в городе, заявил на брифинге 11 января представитель ведомства Игорь Конашенков.

Соледар — небольшой город в Донецкой области, за который в последнее время идут ожесточенные бои. Его потеря может осложнить для украинских войск оборону гораздо более крупного Бахмута, который россияне штурмуют уже несколько месяцев.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.