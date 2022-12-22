Пригожин: оппозиционеров нужно было не отпускать за границу, а отправить в штрафной батальон

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что "глобально не согласен с политикой государства в том, что всем "навальнообразным" дали возможность бежать за границу". Он считает, что их нужно было собрать в штрафной батальон, чтобы они "умерли героями".

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Корреспондент РБК Любовь Порываева вечером 21 декабря направила запрос Пригожину с просьбой прокомментировать заявление Навального о том, что в его колонию приезжал Пригожин вербовать заключенных на войну. Ответ Пригожина был опубликован на странице пресс-службы компании "Конкорд" ВКонтакте.

Он отказался отвечать напрямую, был ли он там, а на вторую часть вопроса, о правовых основаниях вербовки заключенных, ответил, что не такой знаток права, как "Леша" (т. е. Навальный), но не видит в этом ничего предосудительного — по его мнению, это возможность "очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны".

"Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем "навальнообразным" дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями", — добавил Пригожин.