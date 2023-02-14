Пригожин подтвердил, что создал "фабрику троллей"

Российский бизнесмен, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые признался, что основал и долгое время управлял "Агентством интернет-исследований", также известным как "фабрика троллей". Заявление Пригожин опубликовала его пресс-служба.

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"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время", — говорится в ответе основателя ЧВК "Вагнер" на поступивший ему из немецкого издания Der Spiegel вопрос о финансировании "фабрики троллей".

Пригожин заявил, что создал ее "для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

В 2018 году спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся возможным вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США, обвинил Пригожина и "Агентство интернет-исследований" в попытке повлиять на результаты голосования через использование фейковых аккаунтов в соцсетях, которые распространяли недостоверные сведения. Представитель Пригожина тогда утверждал, что ни сам бизнесмен, ни аффилированные с ним компании и организации не вмешивались в выборы в США, а с "фабрикой троллей" он "никак не связан".

В сентябре прошлого года Пригожин признался, что создал ЧВК "Вагнер", хотя ранее отрицал связь с частной военной компанией. Бизнесмену даже удалось выиграть судебный процесс о клевете против главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который назвал Пригожина "хозяином" ЧВК. Несмотря на это, в начале прошлой недели суд в Москве оставил вынесенное ранее решение об удовлетворении иска бизнесмена.

О том, что Пригожин — основатель "фабрики троллей" и ЧВК "Вагнер", задолго до соответствующих признаний писали журналисты крупнейших независимых медиа.