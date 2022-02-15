Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США Вирджинией Джуффре, свидетельствуют судебные документы.

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Джуффре, которой сейчас 38 лет, подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет.

Вирджиния Джуффре была среди женщин, которые подали в суд на финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняя его в использовании несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году, ожидая судебного разбирательства по этому делу.

Вирджиния обвиняла его в том, что ее сдавали в сексуальную "аренду" влиятельным людям, друзьям и партнерам Эпштейна, включая принца Эндрю.

Принц Эндрю неоднократно отрицал эти обвинения.

В документе, представленном в суд США во вторник, говорится, что пара достигла внесудебного соглашения.

Соглашение включает, в том числе, "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре", следует из судебных документов.

В нем также сказано, что у принца Эндрю никогда не было намерений очернить личность госпожи Джуффре, и он признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.

В соглашении о досудебном урегулировании также приводятся слова герцога Йоркского о том, что он высоко ценит смелость Вирджинии Джуффре и других людей, переживших насилие.

Адвокат Вирджинии Джуффе Дэвид Бойс не стал комментировать досудебное соглашение, заявив агентству Press Association, что оно говорит само за себя.

В январе 2022 года Букингемский дворец объявил, что военные титулы и королевские обязанности принца Эндрю, третьего сына королевы, были с него сняты. Он также не может больше использовать титул Его Королевское Высочество в официальном качестве.