Призыв Шольца признать Косово возмутил Белград

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что впервые слышит о том, что признание Косово является обязательным условием вступления в Евросоюз и что Сербия по-прежнему привержена своей территориальной целостности.

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Сербский президент Александар Вучич в крайне резкой форме отреагировал на адресованный Сербии и Косово призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца признать государственность друг друга. Вучич заявил, что впервые слышит о таком требовании и что Сербия в таком случае должна обдумать свои дальнейшие шаги.

"Точно так же, как вы привержены территориальной целостности Украины, мы привержены территориальной целостности Сербии", — подчеркнул глава сербского государства, выступая на совместной пресс-конференции с Шольцем в пятницу, 10 июня, в Белграде. До этого канцлер Германии предупредил: "Непредставимо, чтобы две страны, не признающие друг друга, стали членами ЕС". Сербия официально получила статус страны-кандидата в члены Европейского Союза в 2012 году. Косово пока рассматривается как "потенциальный" кандидат и имеет лишь отдаленные перспективы возможного присоединения к ЕС.

Ранее в тот же день глава правительства ФРГ встретился в Приштине с премьер-министром Косово Альбином Курти. В ходе переговоров он заявил, что Берлин сделал вступление Косово в ЕС одной из своих приоритетных целей. "Очень важно отправить новый сигнал уверенности и надежды на то, что процесс присоединения воспринимается Евросоюзом весьма серьезно и что существует реальный шанс, если все приложат усилия", — отметил канцлер.

Шольц не убедил Сербию ввести санкции против России

На той же пресс-конференции Олаф Шольц призвал Сербию присоединиться к санкциям, введенным Европейским Союзом против России за ее военную агрессию против Украины. "Мы ожидаем, что санкции будут реализованы и теми странами, которые находятся в процессе вступления в Евросоюз", — заявил он.

Александар Вучич в свою очередь подтвердил, что в ходе переговоров Шольц "четко призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС". Он напомнил, что Белград осудил российское вторжение в Украину на Генассамблее ООН и в других международных организациях. При этом Вучич отметил, что его страна находится в "очень сложной ситуации" с точки зрения энергообеспечения, и напомнил о традиционных "особых связях", существующих между Сербией и Россией. "Что касается санкций, то у нас здесь другая позиция… Мы помним санкции (против Сербии. — Ред.), и мы не считаем, что санкции — это эффективно", — добавил сербский президент.

Визиты Олафа Шольца в Косово и Сербию состоялись в преддверии саммита лидеров стран ЕС и Западных Балкан, намеченного на 23 июня. В марте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз "не должен уступать попыткам Москвы взять этот регион в сердце Европы под свой контроль".