Пробки на МКАД, очереди в метро. Как в Москве заработал пропускной режим

На въездах в Москву образовались большие пробки, у входов в метро выстроились длинные очереди, сообщают очевидцы. С 15 апреля в столице России и в Подмосковье начал действовать пропускной режим. С чем столкнулись москвичи?

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Метро

На многих станциях метро выстроились очереди — те, кому в них стоять, выкладывают фото в соцсетях, ругают власти за плохую, по их мнению, подготовку к проверке цифровых пропусков и задают вопрос: разве такое скопление людей — не угроза заразиться коронавирусом?

Корреспондент ТАСС сообщил, что проверки идут на входах в вестибюле. Так, на станции "Беломорская" пропуска поверяют два сотрудника полиции — у всех пассажиров. Они просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Цифровой код они вбивают в планшет, проверяя действительность пропуска.

Похожая ситуация наблюдается и на станции метро "Речной вокзал", где образовалась очередь из пассажиров, пишет ТАСС. Пассажиров автобусов, по данным агентства, пока не проверяют.

Фотку скинули вон . Метро Кантемировская сейчас pic.twitter.com/zQp0mPSChS — Dmitry (@berserkerr89) April 15, 2020

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020

@MosSobyanin

Сергей Семенович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS — здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020



Пресс-служба московского метро так ответила на вопрос о том, кто виноват в очередях на входе в подземку: "Мы не имеем право комментировать действия сотрудников полиции". Об этом сообщают "Ведомости".

Главное управление МВД по Москве пока не прокомментировало ситуацию с очередями, в том числе вопрос о том, сколько сотрудников проверяют спецпропуска на станциях метро.

Метро новые Черемушки очередь на вход ! Как это понимать !? Где социальная дистанция !? @MosSobyanin pic.twitter.com/XCTXTVMJKs — денис (@73OdFicijyNrbrg) April 15, 2020

То не собирайтесь, то толпу собирают. В метро только по пропуску. Едва протиснулись. pic.twitter.com/DNExNtnLnn — Komarova Katerina (@upryamka) April 15, 2020

Реакция Собянина

После сообщений об очередях в метро последовала реакция мэра Сергея Собянина. Как и руководство метро, Собянин подчеркнул, что пропуска проверяет полиция. По его словам, он попросил начальника столичного управления МВД по-другому организовать проверки.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", — говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере" мэра.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

Въезды в Москву

Очевидцы также сообщают, что на некоторых въездах в город образовались часовые пробки из-за проверки цифровых пропусков.

В то же время сотрудник Би-би-си засвидетельствовал, что на Щелковском шоссе проезд мимо временного поста ГИБДД занял меньше 10 минут. Как и на других въездах, для движения осталась только крайне левая полоса, остальные перекрыты пластиковыми ограждениями.

Инспекторы не проверяли все подряд автомобили на наличие пропусков, хотя накануне официально было объявлено, что они будут это делать. Не исключено, что тотальная проверка проводится на других въездах, а ситуация на пересечении Щелковского шоссе и МКАД может измениться в дальнейшем.

Корреспонденты ТАСС передают, что на других магистралях на проверку уходит 30 секунд — сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, тем самым проверяя наличие пропуска.

Самые серьезные пробки образовались на Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском шоссе, Видновской эстакаде, улице Энергетиков, Лермонтовском проспекте, а также на шоссе Энтузиастов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Яндекс".

Штраф за нарушение пропускного режима — 5 тысяч рублей. Пропуска должны иметь как водители, так и пассажиры. Они действительны при предъявлении паспорта. До 30 апреля выдаются пропуска для поездок на работу (для ограниченного числа людей). Разовые пропуска — для поездок в больницу и других неотложных дел. Власти накануне объявили, что было подано больше 3 млн заявок на пропуска — и треть была отбракована после, как было заявлено, проверки данных.

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#пробки#карантин#сидимдома#quarantine# A post shared by Elena (@vgolove1) on Apr 15, 2020 at 12:02am PDT

Трасса А-105. Пробка на 3 км до въезда в Москву pic.twitter.com/fLrlL478q6 — Сергей Макаров (@ccmakarov) April 15, 2020

Пробка на въезд в Москву. С сохранением заработной платы. pic.twitter.com/JlAiAEnfxH — std::slavik (@std_slavik) April 15, 2020

Такси

Власти запутали москвичей, давая комментарии о том, как будут проверять пропуска для поездок в метро.

Сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира еще на этапе заказа поездки, а значит показывать пропуск водителю не придется, уверял в понедельник руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Концепция изменилась. Поздно вечером во вторник пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что департамент "обновил" требование о проверке цифровых пропусков пассажиров такси.

Власти отказались от идеи проверки 16-значных кодов в момент заказа такси — водители такси смогут проверить их по приезде к пассажиру через мобильное приложение "Помощник Москвы" на своих смартфонах, цитирует сообщение дептранса Интерфакс.

Когда пассажир сядет в машину и покажет пропуск водителю, приложение проверит актуальность кода, и если он действителен, водитель сможет отвезти его к месту назначения. Если маршрут, указанный при оформлении пропуска, не совпадет с маршрутом такси, пассажиру грозит штраф.

Как водители такси будут проверять пассажиров, имеющих право на передвижение по городу без пропуска, в департаменте не разъяснили, подчеркивает Интерфакс.

15 апреля в Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим. Пропуска необходимы для перемещения как на личном, так и на общественном транспорте и такси. Без пропуска можно передвигаться пешком и, как сообщалось, на велосипеде.

Штрафстоянки?

Эвакуация машин будет применяться только для нарушителей с выявленным коронавирусом, говорил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Однако в среду утром ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска. Из сказаного собеседником агентства следовало, что дорожные камеры будут вычислять машины, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы.

"Данные на эту машину поступят в ГИБДД. В случае ее повторной остановки машину отправят на штрафстоянку", — сказал источник ТАСС.

Водителям без цифрового пропуска выпишут протокол о нарушении, изымать машину на штрафстоянку не будут, заявил после этого депутаты Мосгордумы Кирилл Щитов.

"В случае же, если гражданин выехал на личном автомобиле без цифрового пропуска, при этом он не инфицирован, не на карантине, его может остановить сотрудник полиции. И, выявив отсутствие пропуска, составит в отношении данного гражданина протокол. Гражданин должен вернуться домой, оплатить штраф, и больше не нарушать", — пояснил депутат.

О том, что к борьбе с нарушителями режима самоизоляции подключают дорожные камеры, накануне писал и "Коммерсант", а депутат Щитов заявлял, что это не так. Из публикации следовало, что проезд под каждой камерой грозит обернуться штрафом в размере 5 тысяч рублей. "Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД", — говорил Щитов.