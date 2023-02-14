"Проект": у Путина есть не только бронепоезд, но и собственная сеть железных дорог и станций рядом с его резиденциями
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как пишут журналисты "Проекта", к трем основным резиденциям президента РФ (в Подмосковье, в Сочи и на Валдае) в последние годы подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции. Накануне центр "Досье" опубликовал расследование о том, как со второй половины 2021 года Путин стал все чаще перемещаться по России на бронированном поезде, нередко предпочитая его самолету.

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"Проект" утверждает, что осенью прошлого года корреспондент издания обнаружил охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой недалеко от резиденции российского президента на Валдае в Новгородской области. Охранник прогнал журналиста, когда он попытался подойти к объекту, а трое местных жителей подтвердили, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены специально для Путина. Согласно спутниковым снимкам, это произошло в 2019 году.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", — цитирует "Проект" бывшего машиниста, который работал на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом и неоднократно, по его словам, видел спецпоезд президента.

Ещё одна станция расположена в 400 метрах от резиденции российского лидера в подмосковном Ново-Огареве. Судя по спутниковым снимкам, пишет "Проект", она была построена в 2015 году, а землю под строительство изъяли решением Дмитрия Медведева, возглавлявшего тогда кабинет министров. Станцию окружает высокий забор, на котором установлены многочисленные камеры видеонаблюдения.

Рядом с резиденцией "Бочаров ручей" в Сочи платформа и ведущая к ней железнодорожная ветка появились около 2017 года, утверждают журналисты. Объекты также скрыты высоким забором от остальных путей, по котором ходят обычные электрички.

Бронепоезд, на котором перемещается Путин, базируется в депо недалеко от Комсомольской площади в Москве, также известной как Площадь трех вокзалов. Об этом сообщил бывший машинист, с которым общались журналисты "Проекта". Корреспондент издания убедился, что этот специальный вокзал для высокопоставленных персон в настоящее время функционирует, окружающий его забор укреплен колючей проволокой.

В понедельник, 13 февраля, центр "Досье" написал, что в последние полтора года президент России все чаще использует для поездок по стране специальный бронированный поезд, который был построен еще в 2014-2015 годах. В нем оборудованы спальня и рабочий кабинет, состав оснащен спецсвязью. Поезд, утверждают расследователи, принадлежит компании, которая связана с братьями Ковальчуками, близкими друзьями Путина.

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