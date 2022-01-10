Профессор: бустерная прививка в 25 раз эффективнее защищает от тяжелого течения коронавируса

Для людей, сделавших бустерную прививку, риск того, что из-за Covid-19 им потребуется госпитализация, в среднем в 25 раз ниже, чем для невакцинированных людей. На это указывают результаты анализа данных Эстонии, проведенного профессором математической статистики Кристой Фишер, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В ситуации, которая очень быстро меняется, зачастую именно анализ данных помогает получить самые точные ответы. На протяжении всей пандемии данные доказывали, что вакцины защищают людей именно от тяжелого течения болезни, то есть от потребности в стационарном лечении. На сегодняшний день данные показывают и то, что со временем эффективность вакцин снижается и бустерная доза успешно повышает уровень защиты: на основании декабрьских данных те, кто получил бустерную прививку, защищены от попадания в больницу в 25 раз лучше", — заявила профессор Фишер.

То, что эффективность защиты, обеспечиваемой вакцинами, со временем снижается, отражается и в других данных анализа, которые показывают, что люди, не завершившие курс вакцинации, защищены от тяжелого течения коронавирусной инфекцией всего в 1,5 раза лучше, чем невакцинированные, а те, кто прошел только первичный курс иммунизации — в 6-7 раз.

С 10 января в Эстонии начинается призывающая вакцинироваться двухнедельная кампания под названием "С тремя надежнее!" Во время кампании по всей стране значительно увеличится количество пунктов вакцинации и свободных номерков. Прививку смогут сделать 120 000 человек по всей стране.

В каждом уезде будет открыт как минимум один дополнительный пункт вакцинации. Новые пункты появятся преимущественно в торговых центрах и будут работать и в вечернее время, и по выходным. Забронировать время вакцинации можно у своего семейного врача, в больнице, пунктах вакцинации при частных клиниках или в аптеках. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут вакцинироваться и на дому.

На сегодняшний день в Эстонии бустерную дозу сделали 316 768 человек, то есть 29% совершеннолетних жителей страны и 47% людей старше 60 лет. В Эстонии вакцинация бустерными дозами началась в октябре прошлого года, в первую очередь бустерные прививки предлагали людям старше 65 лет, жителям домов попечения, сотрудникам медицинских учреждений и тем, кто занят в социальной сфере и сфере образования, у кого с момента завершения первичного курса вакцинации прошло не менее пяти месяцев.

В связи с быстрым распространением омикрон-штамма с 21 декабря бустерную прививку могут сделать все желающие старше 18 лет, если после завершения курса вакцинами Pfizer, Moderna или AstraZeneca прошло три месяца, а после Janssen — два месяца. Переболевшие Сovid-19 могут получить бустерную дозу на шестой месяц после последней прививки или выздоровления.