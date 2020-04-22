Прогулки, открытые школы и парикмахерские: Европа постепенно отменяет ограничения

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, действовали в Европе на протяжении как минимум месяца. За это время рост числа заболевших в странах замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти некоторых государств решились на частичное ослабление запретов и начали смягчать меры предосторожности.

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АВСТРИЯ И ЧЕХИЯ

Австрийские власти разрешили открыть строительные магазины, небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются принадлежности для ухода за домом и садом.

Чешское правительство разработало план того, как будет постепенно возобновляться работа разных предприятий. Если заболеваемость новым коронавирусом будет продолжать снижаться, то уже на этой неделе откроются ремесленные мастерские, 11 мая — большие магазины, 25 мая откроются пивные рестораны под открытым небом, а рестораны и торговые центры возобновят работу 8 июня. Жители при этом по-прежнему обязаны носить маски. Границы страны останутся закрытыми, за исключением деловых, медицинских и семейных поездок.

ДАНИЯ

Дания одной из первых в Европе ввела ограничительные меры в борьбе с Covid-19 и первой стала их ослаблять. На прошлой неделе в стране возобновили работу детские сады и начальные школы. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Все они обязаны выполнять жесткие санитарные нормы — между партами должна быть дистанция два метра; ученики не могут собираться группами больше двух в помещениях и больше пяти — на улице.

На этой неделе в Дании впервые после введения карантина открылись парикмахерские. Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Кафе, бары, рестораны и многие другие общественные места пока остаются закрытыми.

Многие ограничения, введенные в стране, будут действовать по меньшей мере до 10 мая. Границы страны остаются закрытыми, также запрещено собираться группами больше 10 человек.

ГЕРМАНИЯ

Германия постепенно возвращается к нормальной жизни после проведенного месяца на карантине. С 20 апреля в стране открылись книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов, а также небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры пока что останутся закрытыми.

Школьники и студенты будут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. Ожидается, что занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости пройдут в положенный срок.

Университеты и высшие школы должны будут представить планы возобновления работы в условиях пандемии. При соблюдении всех предписанных мер предосторожности вузам будет разрешено проводить экзамены и практические занятия в лабораториях и специально оборудованных для этого помещениях. Откроются и университетские библиотеки.

Детские сады, в отличие от школ, останутся закрытыми — от самых маленьких нельзя ожидать соблюдения правил гигиены и необходимой дистанции. Кафе и рестораны также останутся закрытыми, поскольку опасность заражения посетителей в них считается довольно высокой. По той же причине не будут работать ночные клубы и дискотеки. Фитнес-студии и спортивные клубы также останутся закрытыми, как и детские площадки.

Музыкальные фестивали, концерты и другие крупные массовые мероприятия не будут проходить в стране, как минимум, до конца августа. Спортивные и религиозные мероприятия останутся под запретом на неопределенный срок.

Зато парикмахерские возобновят работу с 4 мая, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми.

ИСПАНИЯ

Власти Испании во вторник сообщили, что смягчат в конце недели требования о социальном дистанцировании, которые были введены из-за пандемии коронавируса, и позволят детям, которые были вынуждены оставаться дома в течение шести недель, выходить на прогулки.

"С воскресенья дети получат возможность выходить на прогулки", — заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, добавив, что это касается детей в возрасте до 14 лет.

В Испании, где 14 марта было введено очень строгое социальное дистанцирование, чтобы ограничить распространение нового коронавируса, запрещалось выходить на улицу без веских причин.

Илья сказал, что детям разрешат гулять только с соблюдением строгих правил, которые будут оглашены в течение недели.

Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро объявила о "небольшом ослаблении" ограничительных мер после заседания правительства. При этом она подчеркнула, что ослабление ограничений не означает конец пандемии коронавируса. "Мы призываем отцов и матерей быть ответственными и сохранять бдительность", — сказала она.

ИТАЛИЯ

В Италии жителям можно выходить на улицу только по уважительной причине — за продуктами, медицинской помощью, чтобы попасть на работу. В последние недели там были закрыты все торговые точки, кроме жизненно необходимых, остановлено все производство, кроме ключевых заводов.

Всеобщий карантин национального масштаба, введенный в Италии 9 марта, повлек за собой не только ограничение передвижения людей по стране, но и закрытие учебных заведений, а также отмену всех массовых и спортивных мероприятий, свадеб и погребльных церемоний.

На прошлой неделе правительство страны разрешило возобновить работу книжным магазинам, химчисткам, магазинам канцтоваров и магазинам детской одежды. Они могут работать, только соблюдая строгие санитарные требования.

ЛИТВА

Минздрав Литвы 21 апреля зарегистрировал проект закона, в котором предусмотрено начать второй этап смягчения карантина с 29 апреля. Если правительство одобрит это предложение, то в стране откроются уличные кафе, салоны красоты, библиотеки и музеи.

В проекте сказано, что ношение масок в общественных местах все еще будет обязательным, за исключением тех случаев, когда человек ест или пьет в заведении общепита.

Кафе и рестораны, согласно проекту, смогут работать на открытом пространстве. Что касается салонов красоты, Минздрав указывает, что работать смогут парикмахеры и специалисты маникюра и педикюра, если в помещении будет ограничено количество посетителей и других клиентов.

В проект включены и рынки, а также другие общественные места, в которых разрешают торговлю растениями, рассадой, семенами, удобрениями. Предполагается, что в стране разрешат проведение курсов по вождению и экзаменов на вождение, а также курсы для будущих летчиков.

НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах с 11 апреля возобновили работу начальные школы. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что средние школы могут открыть свои двери 1 июня, если позволит ситуация. Поначалу занятия будут проходить в небольших группах для соблюдения социального дистанцирования.

Премьер-министр отметил, что вскоре детям и молодежи вновь разрешат заниматься командными видами спорта. Другие ограничения, введенные в борьбе с пандемией коронавируса, были продлены до 20 мая, а крупные общественные мероприятия, такие как фестивали и футбольные матчи, не будут проходить в стране как минимум до 1 сентября, заявил Рютте.

Премьер-министр добавил, что парикмахерские также останутся закрытыми, а посещать дома престарелых по-прежнему запрещено. "Мы не можем рисковать", — подчеркнул Рютте.

ПОЛЬША

Польша также планирует снять часть ограничений и позволить возобновить работу некоторым магазинам.