"Происходящее вас недостойно". Госдепартамент США обратился к россиянам

Государственный департамент США опубликовал обращение к гражданам России, в котором подчеркивается важность русской культуры и выражается поддержка антивоенно настроенным россиянам.

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"Наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", — сказано в обращении.

К обращению прилагается видео, на которых демонстрируются кадры полета в космос, культурных мероприятий и российских антивоенных митингов.