Прокуратура Литвы: осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт

Осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, сообщила прокуратура Литвы в пятницу, 26 июня.

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В суд передано дело, по которому лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.