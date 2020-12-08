Прокуратура просит приговорить экс-президента Франции Саркози к четырем годам

Прокуратура Парижа потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюрьмы, два из которых условно. Об этом пишет Le Parisien.

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В числе обвиняемых по этому делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для каждого из них прокуратура потребовала аналогичное по сроку наказание.

65-летнего политика обвиняют в попытках незаконно получить информацию от Азибера о другом расследовании в отношении Саркози в 2014 году, которое касалось незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года со стороны дочери основатели компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. В рамках старого дела бывшего президента обвиняли в том, что он воспользовался состоянием здоровья Беттанкур, страдающей болезнью Альцгеймера, чтобы получить от нее деньги на предвыборную кампанию 2007 года, но затем дело было закрыто.

Правоохранительные органы заподозрили, что бывший президент через своего адвоката якобы обещал помочь Азиберу в получении новой и более престижной должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию. Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Как отмечает Le Parisien, фигурантам этого дела, которые свою вину отрицают, может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до €1 млн. Сам Саркози заявлял, что никогда не пытался оказать помощь Азиберу, а тот никогда не получал пост в Монако.