Прокуратура Украины завела дело из-за видео, на котором предположительно расстреливают российских военных
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прокуратура Украины начала расследование из-за публикации видео, на котором, как утверждается, снято убийство украинскими военными пленных российских солдат. Ведомство обвиняет их в "вероломстве при сдаче в плен".

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Как сообщил бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, 19 ноября прокуратура передала в Единый реестр досудебных расследований материалы дела. Случившееся, по словам Мамедова, квалифицировали как "вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен". Расследование ведут по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуратура Украины пока это не комментировала.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что у властей Украины есть полная версия видео предполагаемого расстрела российских военнопленных. Согласно этой записи, по словам Подоляка, "часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам", цитирует его "Зеркало". Подоляк не показал эту запись.

18 ноября российские и украинские телеграм-каналы опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показано убийство не менее десяти российских военных, совершенное украинскими солдатами. Власти Украины пообещали провести расследование, власти России заявили, что сами будут искать "тех, кто совершил это преступление".

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