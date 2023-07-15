Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Благодаря журналистским расследованиям за последние несколько лет о прошлом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стало известно очень много — и о длительном тюремном заключении в 1980-х, и об организации приемов на высшем уровне, и о "фабрике троллей", и о сотрудничестве с неонацистами при создании собственной армии. Поговорив с несколькими десятками знакомых и бывших сотрудников Пригожина, а также изучив утечки корпоративной почты его компаний, журналисты "Проекта" пришли к выводу: июньский мятеж стал возможен, потому что благодаря покровительству Путина жестокий и импульсивный уголовник за последние 30 лет так ни разу и не ответил за свои преступления. Собрав вместе уже известные разрозненные факты о главе "вагнеровцев", авторы добавляют к его портрету и многие ранее неизвестные детали — например, о прозвище Жако, неудачах в Африке и невероятной страсти к насилию.

Оккупационные власти Мариуполя очень гордятся, что быстро "восстанавливают" разрушенный российскими войсками город. По меньшей мере 459 многоэтажных домов, которые были разбомблены весной 2022-го в ходе вторжения, теперь сносят, чтобы на их месте построить новые ЖК. Тысячи мариупольцев, которые покинул город, из соцсетей и от знакомых узнают, что дома, где у них были квартиры (или то, что от них осталось), просто сравнивают с землей. Анна Рыжкова поговорила с этими людьми о том, что они чувствуют, когда узнают такие новости, и что планируют делать дальше.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подавляющее большинство международных спортивных федераций запретило российским (а зачастую и белорусским) атлетам выступать на соревнованиях под их эгидой. Последние несколько месяцев на самом высоком уровне обсуждается вопрос о допуске этих спортсменов на Олимпийские игры (они пройдут в Париже уже через год). В этих условиях многие из них решили сменить так называемое "спортивное" гражданство и начали представлять на турнирах другую страну, тем самым продолжив заниматься любимым делом. Редакция "Холода" выяснила, что всего таких атлетов не менее двух сотен, они занимаются самыми разными видами спорта, а некоторые "переехали" в довольно необычные места — например, будут выступать за Чили и Вануату.

Хотя проституция в России не легализована, услугами секс-работниц пользуются тысячи людей разного возраста и социального статуса. Не исключение — военные, добровольцы и мобилизованные, участвующие в агрессии против Украины. Индустрия секс-услуг, как и любая другая, подстроилась под изменившиеся реалии, и теперь сутенеры открывают бордели поближе к военкоматам и мобилизационным пунктам, а потерявшие многих клиентов проститутки отправляются на заработки за границу. У оставшихся же появляется необходимость снизить требование к заказчикам и возможность, вероятно, лучше многих других понять, что в головах у тех, кто вернулся с фронта или только собирается туда отправиться. Милан Черный узнал у российских секс-работниц об их опыте работы с участниками боевых действий.

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Север Казахстана населен преимущественно этническими русскими, многие местные жители имеют двойное гражданство (хотя это прямо запрещено казахстанскими законами) и смотрят российское федеральное телевидение. На фоне войны в Украине и периодически звучащих от кремлевских чиновников и близких им экспертов утверждений, что эти места — "исторические территории" России, в Петропавловске и других городах у одних обострились сепаратистские настроения, у других — опасения, что вскоре им придется отражать вооруженную агрессию. Константин Колосов отправился на север Казахстана, чтобы узнать, как так вышло и к какой позиции склоняется большинство местных.

Бонус: что почитать — подкаст о том, как Индия пытается стать сверхдержавой за счет российского вторжения в Украину

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился с государственным визитом в США. Переговоры с американским президентом Джо Байденом были посвящены вопросам экономики и политики на двустороннем и глобальном уровне. Некоторые комментаторы успели объявить поездку "исторической" и решить, что Индия "заняла сторону", хотя, например, о войне в Украине оба лидера в совместном коммюнике высказались весьма сдержанно, а российскую нефть Дели продолжает активно покупать и перепродавать. Индолог Евгений Гольянов объясняет, что подобные выводы — мягко говоря, спорные: из геополитического уравнения при всем желании нельзя выводить Пекин с Москвой и, что самое важное, стремление Индии стать новым лидером глобального Юга (не в последнюю очередь благодаря сложившейся геополитической ситуации).