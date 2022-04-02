"Просто дайте нам ракеты!" Интервью Зеленского Fox News: главные цитаты
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому консервативному телеканалу Fox News. Вот главные цитаты.

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  • "Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается". (В ответ на вопрос о перемирии с Россией ценой уступки ей территорий).
  • "Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом".
  • "Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это – ошибка, потому что если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы – дополнение, мы – локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента".
  • "Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам [истребители] F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все".
  • "Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит". (В ответ на вопрос о том, чего хочет добиться этой войной Владимир Путин).

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