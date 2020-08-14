Протесты и забастовки в Беларуси: что известно на вечер пятницы

В Беларуси не прекращаются массовые протесты, которые начались 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована. Портал Delfi обобщает информацию о том, как развивались события в пятницу, 14 августа.

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Медики снова на улицах



Утром 14 августа в городах Беларуси возобновились акции протеста. Медики опять выстроились в "цепи солидарности" в Минске — на этот раз в Заводском районе столицы напротив универмага "Беларусь". Они держали в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин" и "Медики против насилия".

Как сообщает портал Tut.by, схожие акции протеста прошли и в других районах столицы. Так, к проспекту Дзержинского у станции метро "Грушевка" вышли кардиологи 4-й городской больницы Минска.

В 8 утра на ступенях выстроились сотрудники 10-й городской клинической больницы с призывом остановить насилие. Они пообещали выходить на акции каждый день, пока не освободят задержанных.

Десятки человек выстроились в "цепи солидарности" на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро "Институт культуры". В основном это девушки с цветами в руках, многие из них были в черном. Проезжавшие мимо машины сигналили протестующим, приветствуя их.

На заводах — забастовки



С 13 августа в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

Утром 14 августа протесты на предприятиях продолжились. На забастовки вышли рабочие Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова и сотрудники Минэнерго.

На заводе Козлова сейчас так. pic.twitter.com/9JD86WMpiu — Onliner (@OnlinerBY) August 14, 2020



Собрания прошли также на Белорусском металлургическом заводе.

Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020



Акцию протеста решили поддержать и работники завода "Гродноазот". Бастует Минский тракторный завод. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке потребовали встречи с руководством.

Работники МТЗ вышли колонной в город. Они кричат "Уходи!" pic.twitter.com/BbSmtYi5ui — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

Так проходит разговор рабочих белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" с руководством сегодня. Это видео утренней встречи. "Сейчас людей еще больше,приехала милиция, но стоит тихо и никого не трогает" — сообщает ВВС работник завода. pic.twitter.com/VZLu4ROGSp — Ольга Ившина (@oivshina) August 14, 2020



Акции солидарности прошли также на предприятиях в Жлобине, Гродно, Бресте и Солигорске.

Брест. На "Гефест" приехал мэр Бреста Александр Рогачук. Он вышел к работникам. pic.twitter.com/uan5Eq3e6m — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

"Я пока жив и не за границей"



Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он покинул страну. Так президент начал совещание по ситуации в строительной отрасли.

"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают", — сказал он на совещании.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет Лукашенко покинул страну. Появились предположения, что президент улетел из страны на фоне протестов.

О готовящемся бегстве Лукашенко из страны писали оппозиционные Telegram-каналы, которые отмечали его отсутствие в публичном пространстве последние несколько дней. Публиковавшиеся государственными СМИ Беларуси видео совещаний с участием Лукашенко они называли заранее сделанными заготовками.

Задержанных начали освобождать



Людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, начали отпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома. Задержанные жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания. Некоторые граждане показали следы от ударов.

По данным МВД Беларуси, более 2000 задержанных граждан уже отправлены по домам.

Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные во время протестов "случайными людьми", которые "попали под раздачу". В эфире Общенационального телевидения он сказал, что речь идет о людях, которые оказались рядом и "не успели вовремя отскочить".

Караваев также заявил, что выступает против применения насильственных действий к журналистам, но "это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться".

ЦИК утвердила результаты



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси официально сообщила, что по результатам выборов президентом Республики Беларусь избран Александр Лукашенко.

Вместе с тем ЦИК отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента. Об этом сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение [по жалобам]", — написал Дмитриев в своем телеграм-канале. "Мы идем в Верховный суд!" — добавил он.

ЦИК представил также окончательный подсчет голосов: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%. Дмитриев, по данным ЦИК, набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Штаб Бабарико — за новые выборы



Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова озвучила требования к властям страны. Видеообращение Колесниковой появилось в ночь на 14 августа в телеграм-канале ее штаба.

"С каждым днем несогласие набирает силу… Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали… Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?", — заявила Колесникова.

Колесникова призвала власть прекратить применение физической силы, выпустить политзаключенных и показать "реальные результаты голосования по каждому избирательному участку". Кроме того, она призвала мэров белорусских городов организовать на выходных мирные собрания в каждом городе.

Чуть позже в канале Бабарико появились три требования штаба: остановить насилие, освободить политзаключенных и до 15 сентября объявить новые честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением и открытым подсчетом голосов.

Новое обращение Тихановской



Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Тихановская призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа.

В своем видеообращении заявила, что ее поддержка на прошедших выборах президента составила 60-70%. По ее словам, там, где "комиссии подсчитали голоса честно", ее поддержали 60-70%, а где-то и 90%.

Всех, кто голосовал за нее, она призвала подписаться за это, чтобы было документальное подтверждение тому, что она действительно выиграла выборы, а результаты были сфальсифицированы.

Это первое публичное выступление Тихановской с тех пор, как она покинула страну после выборов. Как известно, главная соперница Лукашенко 11 августа перебралась в Литву. По ее словам, такое решение она приняла самостоятельно. Между тем сторонники политика предполагают, что на нее было оказано давление.