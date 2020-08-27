В центре Минска начинают собираться демонстранты, которые планируют принять участие в акции солидарности в связи со вчерашним разгоном митинга на площади Независимости. Сообщается, что сотрудники ОМОНа начали задерживать протестующих.

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Все подземные переходы, ведущие к площади Независимости, перекрыты металлическими заграждениями. Людям, собравшимся там, по громкоговорителям сообщили, что они нарушают законодательство. Сообщается, что к площади стягиваются силы ОМОНа, подъезжают автозаки и микроавтобусы.

Тем временем милиция задержала группу журналистов нескольких СМИ, в том числе иностранных; это объясняется необходимостью проверки документов. Как сообщает Tut.by, журналистов повели в микроавтобус для проверки документов, после чего отвезли в Октябрьский РУВД.

На площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, которые освещали очередную акцию солидарности. О задержании своих корреспондентов, в частности, сообщили “Радио Свобода” и Белсат. pic.twitter.com/YZfEdHKM6C — bbcrussian (@bbcrussian) August 27, 2020

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в своем Телеграме, что сотрудники СМИ будут отпущены. "Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - написала она.

Допрос Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова приезжала в Следственный комитет на допрос. "Бодра, оптимистична, все в порядке. Всем желаем не сдаваться и держаться", - цитирует ее слова tut.by, обращенные к журналистам. Поддержать Колесникову к зданию СК пришли несколько десятков человек.

Колесникова рассказала, что она получает большое количество заявок на вступление в Координационный совет. По ее словам, на рассмотрении находятся около 3,3 тыс. заявок, а более 2 тыс. человек уже состоят в совете.

Покидая СК, политик рассказала, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. "Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Также я подписала подписку о неразглашении, поэтому я ничего не могу говорить о том, как шел процесс", - сказала она, отметив, что с ней обращались вежливо.

В ответ на вопрос о том, оказывалось ли на нее давление, она сказала: "На всех белорусов последние 26 лет оказывается давление, особенно последние три месяца".

В связи с уголовным делом, возбужденным в связи с созданием Координационного совета оппозиции, в среду была допрошена писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Лукашенко увидел на митингах в свою поддержку 3 млн человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на митинги в его поддержку пришли около 3 млн человек.

"Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища - 3 млн человек… Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - цитирует слова президента госагентство Белта, сказанные им на совещании в Минске.

Однако по сообщениям журналистов, численность митингов в поддержку Лукашенко значительно уступала акциям тех, кто не согласен с официальными результатами президентских выборов.

Протест врачей из-за увольнения Александра Мрочека

Известный белорусский кардиолог Александр Мрочек был уволен с должности директора РНПЦ "Кардиология". Как пишет Телеграм-канал Nexta, уволил его Минздрав, а объявить об этом приехал лично исполняющий обязанности министра здравоохранения. Ранее медики центра выходили на акции протеста против милицейского насилия.

По утверждению Nexta, Мрочека "убрали с должности из-за гражданской позиции сотрудников, которые принимали активное участие в пикетах и цепях солидарности".

В интернете появились фото и видео, на которых видно, что у здания "Кардиологии" в четверг собрались медики, протестующие против увольнения директора. Они затем отправились на проспект Дзержинского, держа в руках плакаты.

По сообщению агентства ТАСС, примерно через час после начала акции к ее участникам начали приближаться сотрудники ОМОНа и милиция. После этого демонстранты начали расходиться, передает корреспондент агентства.

Польский премьер призвал Путина отказаться от планов по Беларуси

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Россию отказаться от планов военного вмешательства в ситуацию в Беларуси. Таким образом он ответил на заявление президента Владимира Путина, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости". По словам Путина, об этом его попросил Лукашенко

Однако Моравецкий заявил, что подобные действия были бы незаконными с точки зрения международного права. "Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов по военному вмешательству в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, который нарушает международный закон и права белорусского народа, который сам должен определить свою судьбу", - написал премьер.

В интервью Путин отметил, что резерв не будет использован до тех пор, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля". По словам Путина, Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности.

Координационный совет оппозиции также назвал недопустимым формирование на территории России или других государств вооруженных группировок для использования в Беларуси, отметив, что происходящее в стране является ее внутренним делом, а внешнее вмешательство в любой форме недопустимо.

КС подчеркнул, что "проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства".