Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли

Белорусские власти не дали разрешения на легальное празднование годовщины провозглашения БНР, но оппозиция надеется, что 25 марта начнется "протестная весна". Чего ждать от Дня Воли — у DW.

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День Воли, который в Беларуси отмечают 25 марта, всегда был знаковой датой для многих белорусов. После обретения страной независимости белорусская оппозиция проводила митинги и демонстрации, празднуя день, когда в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР).

В этом году День Воли имеет особое значение: уже более семи месяцев в стране не прекращается политический кризис, который начался после президентских выборов в августе 2020 года. И оппозиция надеется, что именно 25 марта белорусы возобновят массовые уличные акции протеста, которые практически полностью прекратились с наступлением зимы.

Власти отказали в легальном праздновании Дня Воли



Хотя все предыдущие акции протеста были несанкционированными, празднование Дня Воли в Беларуси попытались согласовать с властями. 9 марта титульная оппозиция — движение "За свободу", общественная организация БНФ "Адраджэнне" и Белорусская социал-демократическая партия — подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта.

На такой шаг оппозиция пошла для того, чтобы избежать задержаний и избиений, которые сопровождают практически каждый выход протестующих на улицы. "Мы хотели дать белорусскому обществу легально собраться. Это могло дополнительно мобилизовать огромное количество людей", — рассказал DW глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Для разрешения на проведение массового мероприятия в Беларуси заявители должны получить добро ряда госорганов, среди которых "скорая помощь", милиция и коммунальные службы. Со "скорой" оппозиционеры договор заключили, а вот МВД 22 марта прислало отрицательный ответ, сославшись на коронавирус и призывы экстремистского характера в телеграм-каналах. В итоге 23 марта заявители получили окончательный отказ Мингорисполкома. "Если бы заявка была удовлетворена, я уверен, что вышли бы тысячи людей", — делится Губаревич.

Милиция готовится к разгону протестов в День Воли?



Впрочем, по его словам, еще до получения официального отказа оппозиционеры осознавали, что вероятность положительного решения близка к нулю. Глава движения "За свободу" напомнил, что в день подачи заявки председатель КГБ Иван Тертель заявил, что 25-27 марта в Беларуси ожидаются провокации. По выражению Тертеля, они готовятся за границей, а крайними станут белорусские оппозиционеры, находящиеся в стране.

Кроме того, власти не раз выступали с предупреждением о "горячей весне" и "кукловодах, которые готовят свержение конституционного строя". А объединение бывших сотрудников правоохранительных органов BYPOL сообщало, что силовики тренируются разгонять протесты и даже планируют привлечь к этому военных.

Так как разрешенного мероприятия на День Воли не будет, минская милиция призвала белорусов воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. "Основная цель провокаторов — дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", — отметил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, предупредив, что будут приняты все необходимые меры для поддержания порядка.

Будут ли оппозиционеры звать белорусов на улицы?



Впрочем, будет ли в действительности массовая акция протеста в День Воли в Беларуси, пока не ясно, ведь информации о конкретном плане еще нет. Единственный, кто призвал белорусов выходить на улицы, — глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко. Он предложил 25 марта выйти на центральные улицы городов по всей стране.

В комментарии для DW Латушко уточнил, что его план состоит из двух пунктов — украшения дворов к празднику, а также прогулки: "Пока это не марш и не митинг, это праздничная прогулка по тротуарам, не по проезжей части, чтобы вновь вернуть белорусам уверенность и открыть протестную весну". По мнению главы НАУ, несмотря на репрессии, белорусы готовы вернуться на улицы и продолжить борьбу за свои права.

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая в своем недавнем обращении, посвященном началу переговоров властей и оппозиции, говорила о скором возвращении на улицы, к акциям призывать не будет (обычно такая информация размещается в крупных белорусских телеграм-каналах. — Ред.). "Мы традиционно поддерживаем акции, но у нас нет морального права призывать людей выйти на улицы, когда есть такой большой риск, ведь власти тоже готовятся ко Дню Воли", — пояснил DW советник Тихановской Франак Вечорко.

Но, по его словам, инициативы, чаты и общественные организации готовят разные мероприятия, хотя единого марша из-за отсутствия разрешения властей не будет. "Идут дискуссии среди инициатив внутри Беларуси, какой должен быть формат. Что бы они ни решили, мы будем поддерживать белорусов", — указал Вечорко.

Вместе с репрессиями растет цена протеста для белорусов



Традиционно 25 марта было днем, к которому готовятся и силовики, и оппозиция, однако мобилизирующим фактором нынешний День Воли стал бы в том случае, если бы оппозиции удалось получить разрешение на легальную акцию, полагает минский политолог Юрий Чаусов. "Безусловно, к этому дню будут приурочены какие-то виды активности со стороны оппозиции, так называемых "деструктивных" телеграм-каналов. Но единого центра, который бы это координировал, нет, и "горячей весны" пока не наблюдается", — констатирует Чаусов.

Отвечая на вопрос о готовности белорусов протестовать, он подчеркнул, что ненависть людей к нынешнему политическому режиму, без сомнения, растет. "Репрессии, пытки и огромные сроки наказания подогревают ненависть. Но, с другой стороны, возрастает цена протеста, ведь милиция заинтересована в том, чтобы оставить на повестке дня незаконные и немирные форматы", — добавил политолог.

Впрочем, как на день Х на 25 марта оппозиция не рассчитывает. "У нас сейчас такая ситуация в стране, что каждый день может стать днем Х. Любая искра способна зажечь людей, 25 марта может многое произойти, но спланировать начало революционных событий невозможно, и никому в истории это еще не удавалось", — заключил Франак Вечорко.