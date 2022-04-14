Протесты в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган: полицейский застрелил темнокожего мужчину
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сотни жителей города Гранд-Рапидс в штате Мичиган вышли на улицы, требуя назвать имя полицейского, который при попытке задержания застрелил темнокожего мужчину из электрошокера. Это произошло после того, как полиция опубликовала видео инцидента.

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Что зафиксировала нагрудная камера полицейского

В 8 утра 4 апреля 2022 года 26-летний темнокожий Патрик Лиойя, который приехал в США из Демократической Республики Конго в 2014 году, был остановлен полицейским для проверки водительских прав.

Белый полицейский остановил машину, которую вел Лиойя, на основании того, что номер автомобиля, по его словам, не совпадал с данными регистрации этого автомобиля.

Нагрудная камера полицейского зафиксировала, как Лиойя вышел из машины навстречу полицейскому и несколько раз спросил, что он сделал не так.

После очередного требования показать права Лиойя будто соглашается показать документ и тянется за ним в салон, но потом обходит машину и пытается бежать. После короткой погони и борьбы с полицейским за электрошокер Лиойя оказывается на земле, лицом в траву.

Что говорит полиция

Полиция Гранд-Рапидс, второго по величине города в штате после Детройта, опубликовала четыре видео с разных камер наблюдения, одна из которых была на груди у полицейского, а другая — камера мобильного телефона человека, который сидел на пассажирском сиденье в машине Лиойи.

Именно на записи свидетеля видно, как полицейский стреляет Патрику Лиойе в затылок.

По данным полиции, в момент борьбы полицейский случайно выключил свою нагрудную камеру.

Видео были показаны общественности на пресс-конференции, которую полицейское управление собрало 13 апреля, спустя девять дней после гибели Патрика Лиойи.

Глава полиции Гранд-Рапидс Эрик Уинстром заявил, что, по его сведениям, незадолго до выстрела Лиойя и полицейский стали бороться за электрошокер представителя закона.

Что касается выстрела, то глава полиции заявил, что единственной информацией, которой он обладает — это то, что Лиойя был ранен в затылок.

Он назвал произошедшее трагедией и объявил, что полиция начала внутреннее расследование. По словам Уинстрома, полицейский, стрелявший в Патрика Лиойю отстранен от работы и находится в оплачиваемом отпуске, пока полиция штата выясняет, какие обвинения ему могут быть предъявлены.

Имя полицейского не называется и не будет названо, если против него не возбудят уголовное дело.

Что говорит адвокат

Адвокат семьи Патрика Лиойи Бенджамин Крамп охарактеризовал произошедшее, как "ненужное и чрезмерное применение силы против перепуганного молодого человека".

"На свидетельской записи видно, что полицейский стреляет в безоружного Лиойю в тот момент, когда он лежит на земле и его голова отвернута от полицейского", — заявил Бенджамин Крамп.

Кроме того, адвокат утверждает, что Лиойя не применял насилия к этому полицейскому, хотя на видеозаписи видно, как он борется за электрошокер.

Адвокат требует немедленно уволить полицейского и предъявить ему обвинение.

Чего требуют протестующие

В Гранд-Рапидс, где произошло убийство, проживает около 200 тыс. жителей. После того, как полицейские обнародовали видео, сотни вышли на улицы с требованием назвать имя полицейского и наказать виновного.

Эти люди несли плакаты с лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и скандировали "Нет справедливости, нет мира".

Активисты говорят, что продолжат протестовать.

Убийства полицией темнокожих американцев в последние годы привлекли к себе пристальное внимание всей страны — особенно после того, как в 2020 году в Миннеаполисе скончался Джордж Флойд (из-за того, что белый полицейский при задержании придавил ему шею коленом).

Смерть Флойда тоже была заснята на видео свидетелем, который находился рядом в момент задержания. То дело подстегнуло движение Black Lives Matter и вызвало месяцы протестов против расовой несправедливости и жестокости полиции — как в Соединенных Штатах, так и ​​во всем мире.

"Президент Байден, подпишите указ о реформе полиции. Сейчас. Мы понимаем, что приказ не изменит ситуацию сразу, но мы должны сделать все, чтобы защитить наше общество", — заявила Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения в ответ на опубликованное видео убийства Патрика Лиойи.

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BBC News Русская служба:

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