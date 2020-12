Протесты в Кишиневе: фермеры на тракторах выдвинули правительству ультиматум

Молдавские фермеры, устроившие акцию протеста на тракторах возле здания республиканского парламента в Кишиневе, потребовали от правительства за сутки определить конкретные решения проблемы с выплатой дополнительных компенсаций в качестве возмещения ущерба от засухи 2020 года, сообщает "Интерфакс".

Как пишет агентство, манифестанты, которые начали акции протеста еще на прошлой неделе, требуют изменений в концепции налогово-бюджетной политики и законе о бюджете на 2021 год. Они также требуют увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи.

Один из лидеров акции протеста Сергей Cтефанко пояснил, что парламент должен уточнить, сколько средств будет выделено на помощь пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям, а также указать точные источники финансирования.

"Мы провели сегодня новые переговоры с представителями парламентских фракций. Социалисты обещают нам, что будет выделено 900 млн леев (около 45 млн евро), которые должны высвободиться за счет отмены закона о компенсации украденного миллиарда. Но этот закон накануне был принят с нарушениями процедур, без заключения правительства. Утвержденный закон о бюджете не предусматривает такой меры, а потому никакие деньги не "высвобождаются" и на помощь аграриям не направляются. Если эта сумма реально будет выделена за счет долга перед Нацбанком, то это приведет к подрыву банковской системы", — заявил Стефанко.

Он подчеркнул, что закон о бюджете был принят в двух чтениях, хотя в прежние годы принимался в трех чтениях. Манифестанты потребовали созыва Постоянного бюро парламента, которое должно принимать решение о третьем чтении, а в самом законе должны быть предусмотрены суммы компенсации и источники финансирования. "Сегодня мы выяснили, что резервы есть, нужна только политическая воля", — подчеркнул лидер протестующих.

Он заявил, что если Партия социалистов не даст конкретный и аргументированный ответ протестующим, то они прибегнут к "более серьезным мерам". Срок ультиматума истекает в пятницу в 14:00 по местному времени.

Hundreds of farmers on tractors blocked Grand National Assembly Square in #Chisinau on Tuesday protesting against the results of a government meeting despite its approval of new supportive measures.#Moldova pic.twitter.com/CQUvlnS6Gm