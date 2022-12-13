Протесты в Перу: сторонники бывшего президента штурмуют аэропорты, есть погибшие

В Перу продолжаются протесты сторонников бывшего президента Педро Кастильо. Демонстранты перекрыли дороги и взяли штурмом международный аэропорт в Арекипе, втором по величине городе страны. По сообщениям, в столкновениях с силами безопасности уже погибли по меньшей мере семь человек.

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Сторонники бывшего президента Педро Кастильо, политика левой ориентации, начали выходить на улицы в прошлую среду, протестуя против его импичмента и ареста.

Они утверждают, что занявшая президентское кресло вице-президент Дина Болуарте не была избрана народом, и требуют новых выборов. Болуарте в телевизионном обращении к нации заявила, что представит в Конгресс законопроект о проведении выборов в апреле 2024 года — на два года раньше срока.

Протесты

В понедельник протестующие перекрыли дороги и подожгли автомобили, а около двух тысяч человек ворвались в аэропорт в городе Арекипа на юге страны, заблокировав взлетно-посадочную полосу и вынудив приостановить полеты на несколько часов. В конце концов полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа.

В воскресенье в городе Андауайлас, что в родном регионе Болуарте — Апуримаке, произошли новые столкновения между протестующими и полицией, когда демонстранты попытались взять штурмом городской аэропорт. В аэропорт была направлена полиция. В результате столкновений два человека погибли и по меньшей мере пятеро, включая полицейского, получили ранения.

Корпорация, управляющая аэропортами страны, сообщила о закрытии аэропорта Андауайлас после нападений и актов вандализма.

По данным местного телевидения, протестующие стреляли из рогаток и бросали камни, а полиция в ответ применила слезоточивый газ. Демонстранты подожгли полицейский участок в городе Уанкабамба.

В субботу национальный офис омбудсмена по правам человека сообщил, что протестующие в Андауайласе захватили двух полицейских и несколько часов удерживали их, но потом отпустили. В результате столкновений в субботу пострадали 16 гражданских лиц и четверо полицейских.

"Я призываю людей сохранять спокойствие", — сказал министр внутренних дел Сезар Сервантес.

"Ни одна жизнь перуанцев не должна быть принесена в жертву политическим интересам", — написала Болуарте в "Твиттере" в воскресенье вечером, повторив призыв к диалогу и отказу от насилия.

Импичмент

События в Перу начали стремительно выходить из-под контроля после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению и объявил в стране чрезвычайное положение.

Кастильо сообщил, что распускает парламент, большинство в котором составляют представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке госпереворота.

Вице-президент Болуарте обвинила его в подрыве конституционного порядка, а перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Кастильо попытался распустить парламент всего за несколько часов до того, как законодатели должны были проголосовать за процедуру его импичмента.

Но депутаты Конгресса срочно собрались и проголосовали за импичмент подавляющим большинством: 101 из 130 депутатов. В качестве временного лидера парламент привел к присяге действующего вице-президента Дину Болуарте, которая немедленно призвала к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса.

После этого перуанская полиция опубликовала в "Твиттере" фотографии, на которых Кастильо находится в полицейском участке.

На минувшей неделе суд постановил заключить Кастильо под стражу на семь дней, пока будет проводиться расследование на предмет предъявления ему обвинений в мятеже.

Кастильо в ответ обвинил своих противников в подрыве демократических устоев и, сославшись на требования населения по всей стране, заявил о создании чрезвычайного временного правительства и созыве нового парламента, которому предстоит создать новую конституцию.

В письме, опубликованном в "Твиттере" в понедельник, Кастильо обвинил Болуарте в узурпации власти и сказал, что его похитили и унизили.

Круговорот президентов

Перу переживает политическую нестабильность уже не первый год. В 2020 году в стране всего за пять дней сменилось три президента, а с 2016-го поменялось уже шесть лидеров государства.

Кастильо — сторонник левых идей и школьный учитель — был избран президентом Перу в июне 2021 года. На выборах он одержал победу над Кэйко Фухимори — дочерью президента Альберто Фухимори, занимавшего пост в 1990-2000 годах и позднее приговоренного к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных". Сам Кастильо обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы.

Однако против Кастильо выдвигались обвинения в коррупции, которые он отвергал и называл частью заговора по его отстранению. Голосование по импичменту, в ходе которого он лишился поста, стало уже третьим за полтора года его пребывания у власти.