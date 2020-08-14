Против основателя каналов NEXTA возбуждено уголовное дело

Телеграм-канал NEXTA сообщает, что против его основателя Степана Путило возбуждено уголовное дело. Его подозревают в организации беспорядков.

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Путило грозит до 15 лет тюрьмы. Молодой человек объявлен в розыск, свидетельствует копия документа, опубликованная телеграм-каналом.

Канал NEXTA Live имеет почти два миллиона подписчиков и сообщает о протестах в Беларуси. Канал начал набирать популярность после 9 августа, когда у жителей Беларуси появились проблемы с доступом к интернету и телеграм-каналы стали одними из немногих источников информации о происходящем в стране.