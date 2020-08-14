Против основателя каналов NEXTA возбуждено уголовное дело
Foto: Sputnik/Scanpix

Телеграм-канал NEXTA сообщает, что против его основателя Степана Путило возбуждено уголовное дело. Его подозревают в организации беспорядков.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Путило грозит до 15 лет тюрьмы. Молодой человек объявлен в розыск, свидетельствует копия документа, опубликованная телеграм-каналом.

Канал NEXTA Live имеет почти два миллиона подписчиков и сообщает о протестах в Беларуси. Канал начал набирать популярность после 9 августа, когда у жителей Беларуси появились проблемы с доступом к интернету и телеграм-каналы стали одними из немногих источников информации о происходящем в стране.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных