Против сотрудников "Норникеля" возбудили новое дело. Их подозревают в сбросе сточных вод в реку

Новое уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбудили в отношении сотрудников "Норникеля" и АО "Механобринжиниринг" в Красноярском крае. Как сообщает Следственный комитет РФ, оно касается систематического сброса сточных вод в реку Томулах в течение двух лет.

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По данным следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года сотрудники, личность которых пока не установлена, допустили нарушения при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики (входит в филиал "Норникеля"). Из-за этого, считает следствие, сточные воды сбрасывались в реку, а также в почву в районе рудника "Октябрьский" близ Норильска.

По оценке Росприроднадзора, тем самым неустановленные сотрудники компании нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется около 154 млн рублей, говорится в сообщении. Сама компания сообщение следствия пока не прокомментировала.

На прошлой неделе по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске задержали трех человек, в начале месяца арестовали начальника цеха Вячеслава Старостина.

Задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они стали подозреваемыми по той же статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию", — говорилось в сообщении СКР об их задержании.

Уголовное дело возбудили и против мэра Норильска Рината Ахметчина. Следователи считают, что он не выполнил должным образом свои обязанности, когда возникла чрезвычайная ситуация.

В Следственном комитете возбудили дела о халатности, порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей "дочке" "Норникеля", произошел разлив более 21 тысяч куб. м дизельного топлива. Общая площадь загрязнения рек и грунта превысила 180 тысяч кв. км. В начале июня президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по этой теме и отчитал его участников за случившееся.

Экологи считают произошедшее крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике, на ликвидацию ее последствий потребуется не менее 10 лет, заявили в минприроды.

В "Норникеле" причиной разгерметизация резервуара с топливом назвали оттаивание грунта и его просадку, которая привела к образованию трещин в резервуаре.

"Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", — говорил операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко. Росприроднадзор и генпрокуратура также остановились на версии, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

"Гринпис" оценил экологический ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске в 6 млрд рублей. Глава "Норникеля" Владимир Потанин на совещании с президентом говорил, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд рублей.