Против Светланы Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила против лидера оппозиции Светланы Тихановской, а также участников инициативы BYPOL уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщает в понедельник, 29 марта, белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на генпрокурора страны Андрея Шведа.

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"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов", — заявил Швед. По его словам, об организаторах и участниках теракта дал показания "задержанный с поличным гражданин Малейчук".

Что известно о возможном фигуранте деле о терактах в Беларуси

Ранее, 26 марта, пресс-служба МВД Беларуси сообщила в своем Telegram-канале о двух предотвращенных терактах — в Минске и Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области). По данным министерства, 35-летний житель Пинского района изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район и был задержан "в момент совершения преступления", говорится в сообщении.

При этом пресс-служба МВД Беларуси подчеркивает, что задержанный мужчина "ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал "воскресные марши".

Далее в пресс-релизе говорится, что злоумышленник поддерживал связь с инициативой BYPOL и получил от ее представителя накануне Дня Воли "указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования".

Между тем государственное телевидение Беларуси, показавшее 26 марта сюжет "о предотвращенных терактах", представило задержанного по этому делу как жителя Пинского района Вячеслава Малейчука.

Тихановскую объявят в международный розыск

По данным агентства БЕЛТА, уголовное дело о подготовке теракта в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL было направлено в следственное управление КГБ для организации предварительного расследования. Ожидается, что в ближайшее время КГБ Беларуси объявит фигурантов этого дела международный розыск и направит в Литву и Польшу требования об их выдаче.

Инициатива BYPOL была создана бывшими членами силовых структур Беларуси, которые выступают против режима Александра Лукашенко и считают Светлану Тихановскую избранным президентом страны.