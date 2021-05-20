Против Трампа начали "криминальное расследование". Что грозит бывшему президенту США?

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что административное расследование в отношении принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization теперь включает в себя и "криминальную составляющую". Какие обвинения могут предъявить Трампу?

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О том, что Трампу могут быть предъявлены уголовные обвинения, официально заявили в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

По словам представителя прокуратуры, продолжавшееся больше двух лет административное дело в отношении компании Trump Organization теперь включает и "криминальную составляющую".

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении этой компании больше не является чисто административным, — подтвердил Русской службе Би-би-си представитель прокуратуры штата Фабьен Леви. — Сейчас мы вместе с прокуратурой Манхэттена ведем активное расследование криминальной составляющей возможных правонарушений".

Сообщить о деталях расследования представитель прокуратуры отказался, уточнив лишь, что соответствующее извещение было направлено компании Трампа еще в апреле этого года.

В чем подозревают Трампа?



Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк начал административное расследование в отношении Trump Organization в 2019 году, после того как бывший личный адвокат президента Майкл Коэн дал показания на специальных слушаниях в Конгрессе.

Поводом для возбуждения дела стали заявления Коэна о том, что компания, принадлежащая Трампу, в течение многих лет вводила в заблуждение страховщиков и банки, передавая им ложную информацию о действительной стоимости контролируемых организацией активов. Таким образом фирма добивалась получения банковских займов и снижала объем налогооблагаемой базы.

За год до этого собственное расследование в отношение Трампа начал прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, проверяя информацию о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Она утверждала, что у вступала в сексуальные отношения с Трампом, и позднее получила за неразглашение информации об этом $130 тыс.

Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний. Позднее прокурор Вэнс передал в суд Манхэттена несколько заявлений, уточнив, что кроме информации о выплатах порнозвезде его сотрудники также изучают данные о возможных уголовных преступлениях, включая финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уход от уплаты налогов.

За последние два года прокуратура штата и прокуратура Манхеттена объединили усилия, что в США считается беспрецедентным случаем.

"Обычно генеральный прокурор штата и районные прокуроры конкурируют между собой, стараясь не делиться информацией и не сотрудничать в проведении расследований", — пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.

За последние два года прокурорам удалось получить доступ к налоговым отчетам Trump Organization за последние восемь лет и другим финансовым документам. Для изучения нескольких миллионов страниц генеральный прокурор штата отправила двух своих сотрудников в помощь прокурору Вэнсу.

Сотрудники генпрокуратуры штата уже допросили сына бывшего президента Эрика Трампа, занимающего должность вице-президента семейной компании, топ-менеджера Trump Organization Аллена Вейсселберга, отвечающего за финансы, и других сотрудников фирмы.

Прокуратура Манхэттена, в свою очередь, вызвала для допроса сына Вейсселберга, Барри, также работающего в компании, и его бывшую жену Дженнифер.

По словам бывшего помощника генерального прокурора штата Нью-Йорк Тристана Снелла, на допросы всех сотрудников компании вряд ли уйдет слишком много времени.

"Надо помнить, что в самой компании Trump Organization, как и в других фирмах Трампа, работает очень мало сотрудников, — сообщил он радиостанции NPR. — Для выполнения любого проекта эта компания нанимает субподрядчиков. И даже когда руководство фирм Трампа отказывается сотрудничать со следствием, эту субподрядчики с готовностью дают показания".

Американские юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си, уверены, что заявление генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк о "криминальной составляющей" расследования свидетельствует о том, что следователям удалось собрать доказательства совершения уголовных преступлений.

"Это сообщение говорит о том, что следователи уже закончили проверку всей информации, связанной с административным делом, и получили новые данные, которые потребуют привлечения специалистов из департаментов, занимающихся уголовными делами", — считает Ричард Фролик.

Правда, пока никто не рискует прогнозировать, когда именно бывшему президенту могут быть предъявлены новые обвинения. Прокурор Манхэттена Вэнс уже заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих в конце года выборах, и собирается уйти в отставку. В ближайшие полгода может истечь и срок давности по некоторым из финансовых правонарушений

Как отреагировал Трамп?



В ответ на сообщения о новом расследовании офис бывшего президента выпустил пространное заявление, назвав действия прокуроров "политически мотивированными".

"Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, целью которого является только отчаянный поиск преступления. А это именно то, что происходит, — говорится в заявлении. — Прокуратура в Нью-Йорке думает только о том, как разрушить политические завоевания Дональда Трампа, в том числе и волеизъявления почти 75 млн человек, которые голосовали за него".

Что еще грозит Трампу?



Ни один бывший президент в истории США еще не становился фигурантом уголовного дела. Но, по мнению юристов, глава государства пользуется абсолютным иммунитетом только в период своего нахождения на президентском посту. После ухода из Белого дома он становится частным лицом.

По подсчетам газеты Washington Post, сейчас против Трампа подано ровно 29 судебных исков.

В этом списке — иски, связанные с подстрекательством своих сторонников к штурму Капитолия 6 января этого года, и претензии, поданные членами Конгресса и некоторыми общественными организациями, обвиняющими экс-президента в попытке незаконно инициировать пересмотр результатов выборов.

Два судебных дела связаны с обвинениями в сексуальных домогательствах. Еще несколько содержат претензии арендаторов зданий, принадлежащих компании Трампа, а также обвинения в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.