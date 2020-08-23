Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

Протестующие собираются на площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция против итогов президентских выборов, передает РБК. К 14:50 на площадь пришли несколько десятков тысяч человек, они уже занимают проезжую часть проспекта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает Telegram-канал Nexta, толпы протестующих еще продолжают идти к площади Независимости из разных районов города. Затем предполагается, что они маршем пройдут по проспекту Независимости.

На здание Белорусского государственного университета, который располагается на площади, власти установили батарею мегафонов. Раз в несколько минут они транслируют призыв разойтись, указывая, что иначе будет применена сила.

Со стороны педагогического института стоят десятки единиц военной и спецтехники, включая водометы, передает корреспондент. Также большое число военных стоит на всех подходах к площади.

Люди на ней скандируют "Свободу!", "Уходи!" и "Лукашенко в автозак".

По проспекту Независимости со стороны Бобруйской улицы милиция заблокировала для пешеходов подходы к площади. Автомобильное движение на проспекте не перекрыто, люди идут по тротуарам и занимают уже и проезжую часть. Счет идет на десятки тысяч людей, передает РБК.