"Провокатор": Эстония лишила ВНЖ и депортировала гражданина РФ
Foto: PPA | DELFI MEEDIA

Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство в Эстонии гражданина Российской Федерации Андрея Сущева. Полиция безопасности считает его кремлевским провокатором, пишет Delfi.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сущев является лицом, которое представляет из себя непосредственную опасность для безопасности Эстонии и других стран Европейского союза, постановила Полиция безопасности. Более подробно личность и деятельность Сущева Полиция безопасности комментировать не стала.

21 сентября мужчину депортировали, передав его российской стороне. Судя по фотокадру служебной съемки, передачу произвели на мосту пешеходного погранперехода "Нарва-2"-"Парусинка".

Сущеву запрещен въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону в течение пяти лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai