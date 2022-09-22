"Провокатор": Эстония лишила ВНЖ и депортировала гражданина РФ

Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство в Эстонии гражданина Российской Федерации Андрея Сущева. Полиция безопасности считает его кремлевским провокатором, пишет Delfi.ee.

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Сущев является лицом, которое представляет из себя непосредственную опасность для безопасности Эстонии и других стран Европейского союза, постановила Полиция безопасности. Более подробно личность и деятельность Сущева Полиция безопасности комментировать не стала.

21 сентября мужчину депортировали, передав его российской стороне. Судя по фотокадру служебной съемки, передачу произвели на мосту пешеходного погранперехода "Нарва-2"-"Парусинка".

Сущеву запрещен въезд в Эстонию и шенгенскую визовую зону в течение пяти лет.