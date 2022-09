Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Обращение президента РФ к обеим палатам российского парламента запланировано на 30 сентября. В Лондоне полагают, что в этот день Путин может объявить об аннексии оккупированных районов Украины.

Министерство обороны Великобритании полагает, что президент России Владимир Путин 30 сентября может официально объявить о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ. На этот день запланировано обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания, и есть "реальная возможность", что российский президент воспользуется этим, чтобы официально объявить об аннексии, говорится в ежедневной сводке британского Минобороны во вторник, 27 сентября.

В оккупированных российскими войсками регионах Украины 27 сентября проходит последний день голосования в рамках так называемых "референдумов" о присоединении к России. Жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей имеют возможность до 16:00 мск выразить свое отношение к инициативе о вхождении их регионов в состав РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 September 2022

