Путин чувствует себя хорошо через сутки после первой Covid-прививки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Самочувствие президента РФ Владимира Путина, который примерно сутки назад сделал первую прививку от коронавируса, хорошее, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент чувствует себя хорошо", - сказал Песков на вопрос агентства, каково состояние главы государства через сутки после вакцинации и есть ли какие-то характерные симптомы.

Пресс-секретарь президента также подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту "в установленные сроки".

Путин привился от коронавируса 23 марта одной из трех зарегистрированных в РФ вакцин. В Кремле не стали уточнять, какой именно препарат был использован. Кадры вакцинации глава государства решено было не публиковать.

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Интерфакс

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Интерфакс

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