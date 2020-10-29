Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

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время публикации: 29 октября 2020 г., 18:27 | последнее обновление: 29 "Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", — сказал он. Слова президента приводит "Интерфакс".

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?" — сказал Путин.

По его словам, позицию Баку тоже приходится учитывать. "И Азербайджан о чем говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", — добавил президент РФ.

Долгосрочное урегулирование конфликта он видит в том, чтобы "найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа".

В этот же день представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия. "Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наемников с Ближнего Востока", — сказала она.

Бои в Нагорном Карабахе ведутся с 27 сентября. Трижды предпринимались попытки договориться о "гуманитарном перемирии" при посредничестве России и США, однако все они потерпели фиаско.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев cчитает, что "азербайджанцы должны вернуться на все оккупированные территории, где они проживали". К таким территориям относится и Нагорный Карабах, который до распада СССР входил в Азербайджанскую республику, хотя и был заселен преимущественно армянами.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион, преимущественно населенный армянами, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. Кроме того, армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей — Россией, США и Францией.