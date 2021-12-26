Путин допустил "самые разные" ответы на отказ по гарантиям безопасности

Военно-технический ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности может быть "самым разным". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва.Кремль.Путин", сообщает РБК.

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"Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — ответил он на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия России в случае, если страны НАТО "не услышат нас и на этот раз".

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия направила свои предложения не для того, чтобы "что-то забаллотировать и прекратить".

По его словам, Москва стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках документов, которые предложила российская сторона.

Российский МИД 17 декабря направил США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран Североатлантического альянса. В частности, Москва предложила не размещать военные базы НАТО на территории бывшего СССР и отказаться от расширения блока на восток.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок не пойдет на компромисс о праве Украины "выбирать свой путь" и претендовать на вступление в НАТО. В то же время он выразил готовность вести с Москвой переговоры.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о подготовке совместно с европейскими партнерами ответного перечня требований к России. В них западные страны представят свои обеспокоенности действиями России, которые, по их мнению, наносят вред их общим интересам и ценностям.

В начале декабря Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом говорил о необходимости юридических гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. По его словам, "именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории", что представляет угрозу для России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен допускал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по безопасности могут состояться "сравнительно рано" в 2022 году.

С осени ряд западных политиков и СМИ сообщают о скоплении российских вооруженных сил у украинской границы и о планах Москвы вторгнуться на Украину. США призывали Кремль быть "прозрачнее" в своих намерениях, а Путин, комментируя обвинения, заявил о миролюбивости внешней политики России, однако указал, что Москва имеет право "обеспечивать свою безопасность".