Путин и Байден поговорят впервые с июля. Они обсудят военную активность на границе Украины

Президент США Джо Байден и российкий лидер Владимир Путин поговорят во вторник по видеосвязи на фоне растущей напряженности вокруг Украины, подтвердили в Белом доме. Последний раз официальная беседа двух лидеров прошла 9 июля.

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На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства подготовки России к крупномасштабному наступлению на Украину.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он обеспечивает возможность сделать это в короткие сроки, если решение будет принято. Поэтому несмотря на неопределенность в отношении намерений и сроков, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, в то же время работая над тем, чтобы Россия изменила курс", — заявил Блинкен на встрече с представителями стран НАТО.

Россия последовательно отрицает подобные планы и обвиняет Украину в наращивании собственных войск.

В заявлении, опубликованном в субботу вечером, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден в разговоре собирается "выразить озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно заявлению Белого дома, среди тем, которые затронут два лидера в ходе встречи, будут также стратегическая стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Украинские власти утверждают, что Россия разместила на границе около 94 тысяч военнослужащих, а также переправила туда бронетанковую технику и системы радиоэлектронной борьбы.

Это крупнейшее скопление российских войск на границе с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Схожее стягивание российских войск к украинской границе отмечалось также весной этого года. После подтверждения договоренности об июньской встрече Путина и Байдена в Женеве российские войска были частично отведены от границы.

По мнению ряда экспертов, создавая военную напряженность вблизи украинских границ, Кремль в преддверии встречи двух лидеров пытается убедить американскую администрацию оказать давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений.

Наступление в конце января?

Накануне агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в администрации Байдена, располагающий данными американской разведки, сообщило, что российское вторжение в Украину может произойти уже в начале 2022 года. По данным агентства, к этому будут привлечены до 175 тысяч военнослужащих, причем почти половина из них уже размещена на различных позициях вдоль границы.

По информации источника агентства, планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

В свою очередь, газета Washington Post опубликовала рассекреченную разведывательную карту, якобы предоставленную источником в американской администрации, на которой показано размещение российских войск невдалеке от границы с Украиной, включая "новоприбывшие" танковые и артиллерийские подразделения.

Согласно этой карте, вблизи украинских границ сосредоточено порядка 70 тыс. военных, то есть заметно ниже цифр, о которых говорит украинское минобороны.

Ранее, ссылаясь на сообщения разведки, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Москва, возможно, планирует военное наступление на конец января.

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных "волн". Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание", — сказал Резников.

Передвижения российских войск обострило и без того напряженные отношения между Россией и США.

В пятницу Байден пообещал подготовить всеобъемлющие инициативы, которые затруднят России возможность вторжения на Украину.

"Чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются, он может сделать", — сказал Байден, не уточнив, о чем именно идет речь.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели свои единственные личные переговоры в Женеве в июне этого года

США и европейские союзники уже обсудили возможность ввести санкции против России, если она предпримет агрессивные действия.

Хотя Украина не входит в НАТО, у нее тесные связи с блоком, она получала от Запада оружие, в том числе американские противотанковые ракеты Javelin.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность обеспечить защиту своей территории.

Выступая в субботу вечером на конференции в фонде Рональда Рейгана, глава Пентагона еще раз заявил об обеспокоенности в связи с информацией наращивании Россией войск на границе с Украиной.

Что говорят российские власти

Российские власти отрицают планы вторжения и заявляют, что войска проводят возле границы учения.

"Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", — заявил в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме того, Россия обвиняет украинские власти в попытках эскалации, а НАТО — в провокационном поведении из-за проведения внеплановых учений в Черном море, недалеко от Крыма.

"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.

В российском МИД заявляют, что Украина сама направила 125 тысяч военнослужащих к общей границе.

По словам главы минобороны Украины Резникова, украинские военные не будут делать ничего для провоцирования ситуации, однако готовы к отражению возможной агрессии.

"Эскалация — это вероятный сценарий, однако не неизбежный, и наша задача в том, чтобы его предовтратить, — приводит Рейтер слова Резникова. — Мы должны сделать так, чтобы цена эскалации была неприемлемой для агрессора".