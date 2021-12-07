Путин и Байден провели переговоры. Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Украине

Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые переговоры один на один.

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Первые кадры беседы лидеров двух государств доступны публично, но далее диалог по видеосвязи проводился в формате "тет-а-тет" без участия других людей. Обе стороны указали, что разговор проходил через специально созданный видеоканал повышенной безопасности.

Как сообщили в Белом доме, Байден в ходе беседы выразил глубокие беспокойства США и европейских союзников о концентрации российских сил у границ Украины. Американский лидер предупредил, что США и союзники ответят жесткими экономическими и другими мерами в случае эскалации военного конфликта.

Байден повторно подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации ситуации и возвращению к дипломатии.

Стороны также обсудили диалог США и России о стратегической стабильности, кибератаках и общей работе над такими региональными вопросами, как Иран.

Перед переговорами сообщалось, что будет обсуждаться конфликт на Украине и другие вопросы. Кремль заявил, что лидеры двух государств обсудят возможные гарантии безопасности между Россией и НАТО.

Белый дом сообщил, что Байден после беседы с Путиным проведет переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве, когда они договорились начать новые переговоры по инициативе ядерного разоружения.